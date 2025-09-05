НБУ оштрафував банк "Восток" на 16 мільйонів гривень

Національний банк України оштрафував ПАТ "Банк Восток" за порушення законодавства у сфері протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму, а також валютного законодавства. Загальна сума штрафів становить 16 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Причини штрафів та санкцій

За порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства НБУ застосував до банку:

Штраф у розмірі 16 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, неналежне виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів а також неналежне виконання банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим.

за неналежне виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи, а також за відсутність ефективних процедур управління ризиками. Письмове застереження за допущені помилки у статистичній звітності щодо валютних операцій, що є порушенням вимог валютного законодавства.

У січні 2025 року НБУ оштрафував Радабанк на 2 млн грн за порушення вимог щодо застосування ризик-орієнтованого підходу. А в липні антимонопольний комітет України оштрафував АТ "Акціонерний банк "Радабанк" на 8,17 млн грн за інформаційне порушення.