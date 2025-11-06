Нацбанк оголосив про штрафи на понад 200 млн грн: які банки та фінкомпанії серед порушників

Національний банк оштрафував сім банків і чотири небанківські фінансові установи за порушення фінансового моніторингу та валютного законодавства у жовтні 2025 року. Загальна сума штрафів сягає сотень мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням НБУ.

Причиною застосування заходів впливу стало порушення вимог законодавства у сфері запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення, а також валютного законодавства.

Загалом, банки оштрафовано на понад 205 млн грн.

Штрафи для банків:

банк "Альянс" – на 83,475 млн грн: 67,575 млн грн за неналежну організацію первинного фінансового моніторингу та 15,9 млн грн за інші порушення;

– на 83,475 млн грн: 67,575 млн грн за неналежну організацію первинного фінансового моніторингу та 15,9 млн грн за інші порушення; МТБ Банк – на 78,157 млн: 75 млн грн за недотримання вимог щодо перевірки клієнтів, ризик-орієнтованого підходу та управління ризиками нових продуктів, а також 3,175 млн грн за порушення валютного законодавства;

– на 78,157 млн: 75 млн грн за недотримання вимог щодо перевірки клієнтів, ризик-орієнтованого підходу та управління ризиками нових продуктів, а також 3,175 млн грн за порушення валютного законодавства; Універсал Банк – на 27,3 млн грн, зокрема за неналежну перевірку клієнтів;

– на 27,3 млн грн, зокрема за неналежну перевірку клієнтів; Укрсиббанк – на 11,5 млн: 11 млн грн за, зокрема, недотримання вимог перевірки клієнтів та 0,5 млн грн за порушення процедур повідомлення про порогові операції;

– на 11,5 млн: 11 млн грн за, зокрема, недотримання вимог перевірки клієнтів та 0,5 млн грн за порушення процедур повідомлення про порогові операції; РВС Банк – на 3,8 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу;

– на 3,8 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу; Комінвестбанк – на 1,051 млн грн за порушення процедур повідомлення про порогові операції та оцінки ризиків ділових відносин;

– на 1,051 млн грн за порушення процедур повідомлення про порогові операції та оцінки ризиків ділових відносин; Ідея Банк – на 0,5 млн грн за несвоєчасне виконання рішень про зупинку фінансових операцій та повідомлення спеціального уповноваженого органу.

Також банки "Альянс", МТБ, "Укрсибб" та "Універсал" отримали письмові застереження.

Окрім банків, штрафи на загальну суму 1,58 млн отримали чотири небанківські фінансові установи.

Штрафи небанківських фінансових установ:

Фінкомпанія "Мустанг фінанс" – 0,731 млн грн за, зокрема, неналежне впровадження внутрішніх документів;

– 0,731 млн грн за, зокрема, неналежне впровадження внутрішніх документів; Фінкомпанія "Абекор" – 0,595 млн грн за порушення процедур управління ризиками та запобігання використанню послуг для відмивання коштів тощо;

– 0,595 млн грн за порушення процедур управління ризиками та запобігання використанню послуг для відмивання коштів тощо; ТОВ "НоваПей Кредит", що входить до складу групи компаній "Нова пошта" – 0,255 млн грн за неналежну перевірку клієнтів та застосування ризик-орієнтованого підходу;

– 0,255 млн грн за неналежну перевірку клієнтів та застосування ризик-орієнтованого підходу; Фінкомпанія "Альянс капітал груп" – 17 тис. грн за помилки в статистичній звітності про валютні операції.

Нагадаємо, у вересні НБУ оштрафував банк "Восток" за порушення законодавства у сфері протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму, а також валютного законодавства. Загальна сума штрафів становила 16 млн грн.