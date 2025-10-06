Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,23

--0,05

EUR

48,38

--0,12

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,70

48,50

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ оштрафував фінкомпанію на понад 75 тис. грн за порушення етичних норм: що відомо

НБУ, штраф
Нацбанк оштрафовал "Финэкспресс" на 11,492 млн. грн.

Національний банк застосував штраф до компанії “Еліт Фінанс” у розмірі 76,5 тис. грн. Регулятор виявив, що фінансова установа порушила вимоги етичної поведінки у взаємодії з клієнтами під час врегулювання боргів.

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба НБУ.

Фінансова компанія отримає штраф

Національний банк України провів безвиїзний нагляд за діяльністю фінансової компанії "Еліт Фінанс" і виявив порушення вимог етичної поведінки під час взаємодії зі споживачами та іншими особами у процесі врегулювання простроченої заборгованості.

Як зазначається, компанія не дотрималася норм, визначених законом України "Про споживче кредитування" та низкою постанов НБУ, що регламентують правила етичної взаємодії колекторів і кредиторів із клієнтами.

Рішення про застосування заходу впливу ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 6 жовтня 2025 року.

Що відомо про компанію

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК "Еліт Фінанс" було зареєстровано  в 2016 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 20 млн грн.

Основним напрямом роботи компанії є надання фінансових послуг, окрім страхування та пенсійного забезпечення.

Крім того, компанія займається грошовим посередництвом, надає послуги фінансового лізингу, а також здійснює торгівлю автомобілями та легковим транспортом.

Бенефіціарний власник - Будник Юрій.

Нагадаємо, нещодавно НБУ застосував наглядові заходи до семи небанківських фінансових установ. Трьом із них відкликано ліцензії, а ще чотири отримали вимоги усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства України.

Автор:
Ольга Опенько