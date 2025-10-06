Запланована подія 2

НБУ оштрафовал финкомпанию более чем на 75 тыс. грн за нарушение этических норм: что известно

НБУ, штраф
Нацбанк оштрафовал "ФинЭкспресс" на 11,492 млн. грн.

Национальный банк применил штраф к компании Элит Финанс в размере 76,5 тыс. грн. Регулятор обнаружил, что финансовое учреждение нарушило требования нравственного поведения во взаимодействии с клиентами при урегулировании долгов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Финансовая компания получит штраф

Национальный банк Украины провел безвыездный надзор за деятельностью финансовой компании "Элит Финанс" и выявил нарушение требований нравственного поведения во время взаимодействия с потребителями и другими лицами в процессе урегулирования просроченной задолженности.

Как отмечается, компания не придерживалась норм, определенных законом Украины "О потребительском кредитовании" и рядом постановлений НБУ, регламентирующих правила нравственного взаимодействия коллекторов и кредиторов с клиентами.

Решение о применении меры влияния принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 6 октября 2025 года.

Что известно о компании

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК "Элит Финанс" было зарегистрировано в 2016 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 20 млн. грн.

Основное направление работы компании - предоставление финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.

Кроме того, компания занимается денежным посредничеством, предоставляет услуги финансового лизинга, а также торговлю автомобилями и легковым транспортом.

Бенефициарный владелец – Будник Юрий.

Напомним, недавно НБУ применил наблюдательные меры к семи небанковским финансовым учреждениям. Трем из них отозваны лицензии, а еще четыре получили требования устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством Украины.

Автор:
Ольга Опенько