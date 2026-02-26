Количество продавцов на Rozetka превысило 50 000, а продажи напитков и продуктов выросли почти в четыре раза – Владислав Чечеткин

Четыре года большой войны Четыре года большой войны

Продажи на площадках Rozetka за последние четыре года продемонстрировали значительный рост. В частности, категория "одежда" увеличилась на 42%, "товары для дома" – на 79%, а "продукты и напитки" – на 279%.

Об этом Delo.ua сообщил совладелец компании Владислав Чечеткин в комментарии к спецпроекту "4 года полномасштабной войны – 4 урока выдержки".

По его словам, компания активно развивает маркетплейс, чтобы украинцы могли создавать свой бизнес, зарабатывать и поддерживать семьи. В настоящее время Rozetka насчитывает более 50 тысяч продавцов, тогда как на Prom.ua – более 60 тысяч.

"Мы, украинцы, влияем на развитие во всем мире. Например, удары врага по энергетической инфраструктуре привели к буму производства в Китае товаров для энергонезависимости, и наш e-commerce стал главным источником этих товаров для украинцев. Фактически мы создали на них спрос, и теперь они продаются не только у нас, но и в Европе", – рассказал Чечеткин.

Он добавил, что компания инвестирует в технологическое развитие и активно внедряет искусственный интеллект, но делает это так, чтобы технологии дополняли пользовательский опыт, а не изменяли его кардинально.

"Уже запустили агрегированные отзывы на части товаров – это позволяет клиенту быстро получить общее впечатление, не читая десятки комментариев. Также масштабируем AI-агента, понимающего, какой товар просматривает клиент, и может предоставить точную консультацию или подсказать, если пользователь не может четко сформулировать свой запрос", – отметил Чечеткин.

Он также сообщил, что Rozetka развивает собственные финансовые сервисы: платежную компанию RozetkaPay и банковскую карту, владельцами которой за три месяца стали более 150 тысяч человек.

"Мы продолжаем инвестировать в Украину – десятки миллионов долларов каждый год, развивать здесь наш бизнес. Верим: у нас огромный потенциал", – подытожил предприниматель.

Что известно о Rozetka

Rozetka – одна из самых масштабных e-commerce компаний Украины, основанная в 2005 году.

Сегодня на Rozetka представлены миллионы товаров в разных категориях. Заказы доставляют по всей Украине благодаря собственной логистике и сети пунктов выдачи. Платформа стала одной из ключевых для украинской электронной торговли.

В 2019 году компания сделала еще один шаг к созданию собственной экосистемы, запустив платежный сервис RozetkaPay, позволяющий пользователям быстро оплачивать покупки онлайн, а бизнесу принимать платежи непосредственно внутри платформы.

Согласно информации, опубликованной на сайте онлайн-ритейлера, Rozetka имеет более 540 магазинов в более чем 165 городах Украины. Число работников превышает 5000.