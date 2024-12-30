Как маркетплейсы могут изменить украинский бизнес: перспективы и вызовы

Сегодня одной из самых актуальных тем для обсуждения в бизнес-кругах является развитие маркетплейсов в Украине и их влияние на рынок. Во время мероприятия GET Business Festival 2024 эксперты поделились своим мнением о том, как маркетплейсы могут помочь развитию бизнеса в Украине и какие вызовы предстают перед украинскими предпринимателями.

Маркетплейсы в Украине: состояние и перспективы

Украинский рынок маркетплейсов заметно развивается, но еще не достиг уровня, характерного для более развитых стран. В Украине проникновение маркетплейсов составляет около 10%, в то время как в развитых странах этот показатель часто достигает 30%. По словам модератора дискуссии, CEO платежного сервиса RozetkaPay Александра Лапко, в Украине только один из десяти покупателей ищет товары через интернет, тогда как у тех же США или Германии онлайн-покупки стали повседневной привычкой.

CEO платежного сервиса RozetkaPay Александра Лапко Фото: Delo.ua

Head of Marketplace Growth Department Netpeak Ukraine Александр Власенко привел пример онлайн-торговли в США, где 80% респондентов, проходивших опрос, покупают товары на Amazon. В Украине эта тенденция появляется постепенно.

"Если 10 лет назад покупка через Интернет была вызовом, то сегодня она стала привычкой", — отметил Власенко.

По его словам, чтобы продавцы могли увеличить продажи, нужно расширять ассортимент и лучше представлять его на платформах.

Head of Marketplace Growth Department Netpeak Украина Александр Власенко. Фото: Delo.ua

Основатель и CEO Kasta Андрей Логвин добавил, что одним из основных вопросов, стоящих перед украинским бизнесом, является отсутствие достаточных инвестиций в развитие. Так, для того чтобы маркетплейсы могли предложить широкий ассортимент товаров и осуществлять доставку, нужны большие инвестиции.

Основатель и CEO Kasta Андрей Логвин.

"Если сравнить Украину с Польшей, то на 2024 год объем заказов в Украине составит около 500 миллионов, в то время как в Польше этот показатель достигнет 1,4 миллиарда", — отметил Андрей Логвин.

Он отметил, что украинский рынок e-commerce должен вырасти еще в 3 раза.

Account Director в Disqover Agency Татьяна Шляпина отметила, что украинским продавцам следует обращать внимание не только на локальные маркетплейсы, но и на иностранные.

Account Director в Disqover Agency Татьяна Шляпина. Фото: Delo.ua

В то же время Андрей Логвин подчеркнул, что украинские продавцы сталкиваются с проблемами, в частности из-за неравных условий. Если украинские маркетплейсы имеют дело с высокими пошлинами и налогами, то международные платформы, получают значительные преференции. Это создает значительную конкуренцию для местных производителей, которые вынуждены предлагать свои товары по ценам, которые не всегда являются конкурентоспособными.

Он напомнил, что украинские производители одежды показали значительный рост в 2022 году, в частности, на Kasta 30% продаж делали украинские швейные цеха, но ситуация изменилась. Когда из-за войны остановился импорт товаров из Китая и других стран, украинские бренды имели шанс занять свою нишу на рынке. Однако сейчас, когда импорт возобновляется, украинские производители снова сталкиваются с конкуренцией со стороны дешевых китайских товаров. Поэтому чтобы украинские производители могли конкурировать, необходимы инвестиции и поддержка со стороны государства.

Почему сила маркетплейсов так важна для продавцов

Маркетплейсы – это хорошее решение, но можно также открыть свой собственный сайт, купить рекламу, продавать самостоятельно, говорит Александр Лапко. Он задался вопросом, почему предприниматели не продают товары на сайте, а делают это из-за маркетплейсов.

Александр Власенко отметил, что многие покупатели сразу обращаются к маркетплейсам, поскольку знают, что там можно найти практически любой товар. Поэтому для предпринимателей торговля на таких платформах выгодна. В частности, она привлекает тем, что не нужно заниматься продвижением собственного сайта и ждать, пока начнут поступать первые заказы. На маркетплейсах продажи могут начаться с первого дня. Власенко посоветовал начинать с небольших нишевых платформ, таких как Etsy, чтобы приобрести опыт торговли на международном рынке.

GET Business Festival 2024. Фото: Delo.ua

По словам Андрея Логвина, 10-14 лет тому назад не все понимали, какая модель продаж в Интернете будет успешной. Многие говорили о разных моделях, но сейчас маркетплейс является основной бизнес-моделью во всем мире, потому что платформа сочетает все механизмы других бизнес-моделей. Внутри маркетплейсов есть аукционы, возможность покупать и продавать самостоятельно, а также другие бизнес-механизмы. Универсальность этой модели позволяет привлекать покупателей и продавцов.

Как понять, подходит ли ваш продукт для маркетплейса

По словам Татьяны Шляпиной, первое, что нужно сделать — это провести анализ ниши, чтобы понять, есть ли спрос на ваш продукт на конкретном маркетплейсе, какова его цена и конкурентоспособность. Анализируя эти факторы, вы сможете понять, стоит ли выходить на этот рынок своим продуктом.

"Нужно сделать домашнюю работу и проанализировать, подходит ли ваш продукт для торговли на выбранном маркетплейсе", — отметила Татьяна.

GET Business Festival 2024. Фото: Delo.ua

Власенко отметил, что при работе над поддержкой украинских производителей в экспорте их продукции за границу, в частности через иностранные маркетплейсы, команда сталкивается с двумя основными типами клиентов.

Первый тип, когда компания имеет стабильный бизнес в Украине, определенную базу и понимание, как работает их товар на местном рынке, и продают, например, 1000 единиц в месяц.

Второй тип предпринимателей, пытающихся запустить свой товар на западном рынке из-за того, что в Украине дела обстоят не очень хорошо. Он добавил, что много таких обращений было в начале полномасштабного вторжения. Однако, если ваш товар плохо продается в Украине, это не значит, что найдется покупатель на западном рынке.

GET Business Festival 2024. Фото: Delo.ua

Для анализа рынка по перспективам масштабирования необходимо узнать по какой цене продают конкуренты, посмотреть отзывы и определить, есть ли спрос на товар.

"Если вы видите, что конкуренты продают товар за $20, а ваша себестоимость — $18, то это плохой знак. Маржа слишком маленькая", — говорит Власенко.

Спикер порекомендовал предпринимателям проводить детальный анализ перед тем, как выходить на западный рынок, а именно: