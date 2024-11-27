Как зарабатывать на Etsy до $5000 в месяц: топ-пять лайфаков от опытных предпринимателей

Чтобы продавать свои товары в Европе или Америке, уже не нужно быть миллионером или латифундистом-аграрием. Самый популярный в мире маркетплейс для крафтовых товаров Etsy – это доступ к более чем 90 млн активных покупателей. Аудитория – платежеспособные клиенты из США, Великобритании, Германии, Канады и Австралии. На ноябрь 2024 года на Etsy зарегистрировано 36,8 тыс. украинских магазинов. Некоторые из них начали собственный путь на платформе почти 10 лет назад и приобрели собственный опыт и рассказали Delo.ua о лайфхаках, которые пригодятся бизнесу, который стремится освоить площадку handmade-товаров.

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Что нужно для старта на Etsy

Ольга Беркман, владелица магазина керамики Lihtar, продает на Etsy с 2016 года. В месяц она в зависимости от сезона зарабатывает $1000-$5000. Опираясь на собственный опыт, предприниматель считает, что для начала торговли на Etsy нужно иметь уже несколько единиц продукции, поскольку Etsy "не любит товары в одном экземпляре": только в случае, если они эксклюзивны.

“Нужно хотя бы иметь товар, который выглядит как товар ручной работы. Etsy позиционирует себя как платформа для хендмейдеров, поэтому если вы что-то делаете или у вас какое-то минипроизводство собственно, то это можно продавать на Etsy”, — подчеркнула Беркман.

Она советует самостоятельно открыть магазин на Etsy, поскольку таким образом продавец будет знать алгоритмы платформы. Существуют агентства, которые помогают с открытием магазина и продажами: их услуги по ведению в течение 1-2 месяцев стоят до $1500, отмечает предприниматель.

Продукция магазина керамики Lihtar. Фото: Lihtar

Также владелица магазина Lihtar советует для презентации своих товаров на Etsy делать "живые фото".

“Не просто делать красивые художественные фото, а снимать живые фотографии: в руках, у торта, что-то вызывающее какую-то эмоцию. Все же мы продаем фотографию, а не сам товар, поэтому фотография должна ассоциироваться с тем, что клиент желает», – говорит она.

Не ждите покупателей, рекламируйте свой товар

“Самая распространенная ошибка – это создать магазин, заполнить его товарами и думать, что этого достаточно, а потом удивляться, почему продаж нет. К сожалению, это то, что я вижу в абсолютном большинстве случаев. Пока недостаточно просто талантливым создателем какого-то прикольного продукта, нужно еще уложиться в него так, чтобы этот продукт увидели”, — отмечает совладелица магазина Mamalama kids Татьяна Бондарь.

Mamalama kids присутствует на Etsy с 2018 года и продает вязаные игрушки и декор, которые можно использовать в качестве подарков для беременных для baby shower.

Продукция из Mamalama kids. Фото: Mamalama kids

На Etsy можно задать бюджет, который предприниматель готов вкладывать на рекламу каждый день. К примеру, владелица магазина Lihtar на продвижение тратит по $10. Однако настроить рекламу по интересам аудитории, возрасту, полу или географии невозможно на Etsy. Татьяна Бондарь советует предпринимателям максимально информативно заполнить карту товара и обратить внимание на ключевые слова.

“Надо знать поисковые запросы, по которым ваш потенциальный покупатель может найти ваши товары и купить. Это не только какие-то примитивные запросы типа вязаного шарфа или зеленого шарфа, но и менее очевидные, как, например, подарок для мамы или осенний аксессуар, косвенные запросы”, — объясняет она.

Ольга Беркман считает, что инвестиции для начала торговли на Etsy будут равны затратам в непосредственное изготовление товаров.

“Я бы не сказала, что в начале нужны какие-то инвестиции. Но у вас уже есть накоплено, например, 5, 6, 10 видов товаров, вы понимаете, что вы будете с ними выходить на Etsy, то так: инвестиции будут равны в инвестиции. изделия товаров. Дополнительных инвестиций, если вы самостоятельно открываете магазин, не нужно”, — сказала она.

Бондарь отмечает, что количество инвестиций в маркетинг зависит от типа бизнеса и ориентированности предпринимателя на результат.

“Это довольно размытая история о том, сколько нужно инвестиций, чтобы начать бизнес. Для того чтобы прям стартануть — $15. А все остальное – это уже вопрос того, насколько быстро вы хотите результат и какой. Даже если у продавца $0, он открыл магазин и у него нет денег на рекламу – все равно есть шанс какое-то количество случайных продаж получать. Однако если хочется, чтобы это в более-менее в какой-то бизнес превращаться — ориентироваться хотя бы на $200-300 (расходов — Delo.ua) в месяц. В течение минимум первых полугода — это то, что поможет сдвинуться с точки, но все сильно зависит от конкуренции", — добавила она.

Быстрая обратная связь

На Etsy важно успеть ответить на первое сообщение в цепочке в течение 24-х часов. В противном случае платформа может снять звездочку в рейтинге продавца.

"Поэтому рекомендация общая: в течение суток, по крайней мере, на первый запрос нужно отвечать", — добавила Бондарь.

“Мне кажется, что нормальная ситуация, когда покупатель у вас что-то спрашивает: “Можно ли мне такое только зеленого цвета?” Вы говорите, да, выберем вместе цвет пряжи, например. И вот покупатель может в пару недель не отвечать, потом ответить”, – рассказала предпринимательница.

Продукция от Mamalama kids.

Хотя в целом случаи случаются редко. Для западной аудитории менее свойственно вступать в коммуникацию с продавцом, говорит совладелица Mamalama kids. По ее словам, покупатели на Etsy готовы "чуть дольше ждать" свой товар, чем, например, Amazon.

На Amazon люди ожидают получить товар завтра у себя дома буквально, а на Etsy они готовы ждать 2-3 недели, пока товар изготовится, затем несколько недель, пока он доедет. Однако само общение в целом не очень свойственно западной аудитории, они скорее привыкли что-то покупать, не обращаясь к продавцу”, — добавила Бондарь.

Учите что продают ваши конкуренты

Конкуренция на Etsy достаточно высока, и чтобы осуществлять успешные продажи, нужно иметь "революционный товар". В противном случае следует продвигать продукцию через рекламу и анализ конкурентов.

Владелец Mamalama kids советует промониторить продукцию и продажи потенциальных конкурентов, предлагающих схожие или аналогичные товары, и уже исходя из полученных данных усовершенствовать собственную продукцию.

Исследовать рынок международного маркетплейса можно с помощью сайта eRank.com. Такой инструмент невозможно использовать, если у вас еще нет магазина на Etsy, однако после открытия бизнеса на платформе к нему можно подвязать eRank. Для анализа на сайте нужно выбрать магазины, торгующие подобными товарами, и узнать: что у них покупают люди, по какой цене, какие отзывы, а также сколько бизнес имеет продаж на Etsy в день.

"И потом мы уже анализируем качество этого товара, чтобы понять, что мы можем предложить такого, чтобы быть более конкурентоспособными", — объясняет Бондарь.

Учитесь говорить на языке ваших клиентов

На Etsy можно продавать в любые страны мира – хоть в Австралию, Арабские Эмираты или Сингапур. Однако платформа на 80% является рынком США. Поэтому продавцу следует хотя бы знать английский язык, отмечает Татьяна Бондарь.

“У меня был такой опыт, что я открыла уже три магазина, но продажи не было. Один продавец мне посоветовал: он говорит, что плохо настроен перевод… То, что мы называем “чашки”, у них называется “кружки”. Когда я писала кружки, он мне переводил на circles. Поэтому мне нужно было подтянуть немного английский, чтобы сделать нормальный перевод», – поделилась Ольга Беркман.

Продукция магазина керамики Lihtar. Фото: Lihtar

Etsy имеет базу более чем в 90 млн активных покупателей, которые заинтересованы в изделиях ручной работы и оригинальных товарах. Многие из них находятся в США, однако среди топа стран, куда украинцы осуществляют продажи, также Великобритания, Германия, Канада и Австралия.