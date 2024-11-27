Як заробляти на Etsy до $5000 на місяць: топ-п’ять лайфаків від досвідчених підприємців

Аби продавати свої товари в Європі чи Америці, вже не треба бути мільйонером чи латифундистом-аграрієм. Найпопулярніший у світі маркетплейс для крафтових товарів Etsy — це доступ до понад 90 млн активних покупців. Аудиторія — платоспроможні клієнти із США, Великої Британії, Німеччини, Канади та Австралії. Станом на листопад 2024 року на Etsy зареєстровано 36,8 тис. українських магазинів. Деякі з них розпочали власний шлях на платформі майже 10 років тому й набули власного досвіду та розповіли Delo.ua про лайфхаки, які стануть в пригоді бізнесу, який прагне освоїти майданчик handmade-товарів.

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Що треба для старту на Etsy

Ольга Беркман, власниця магазину кераміки Lihtar, продає на Etsy з 2016 року. На місяць вона залежно від сезону заробляє $1000 — $5000. Спираючись на власний досвід, підприємиця вважає, що для початку торгівлі на Etsy потрібно мати вже декілька одиниць продукції, оскільки Etsy “не любить товари в одному екземплярі”: лише у випадку, якщо вони ексклюзивні.

“Потрібно принаймні мати товар, який виглядає як товар ручної роботи. Etsy позиціює себе як платформа для хендмейдерів, тому якщо ви щось робите, чи у вас якесь мінівиробництво власне, то це можна продавати на Etsy”, — наголосила Беркман.

Вона радить самотужки відкрити магазин на Etsy, оскільки таким чином продавець знатиме алгоритми платформи. Існують агенції, які допомагають з відкриттям магазину й продажами: їхні послуги ведення протягом 1-2 місяців коштують до $1500, зазначає підприємиця.

Продукція магазину кераміки Lihtar. Фото: Lihtar

Також власниця магазину Lihtar, радить для презентації своїх товарів на Etsy робити “живі фото”.

“Не просто робити красиві художні фото, а знімати живі фотографії: в руках, біля торта, щось таке, що викликає якусь емоцію. Все ж таки ми продаємо фотографію, а не сам товар, тому фотографія повинна асоціюватися з тим, що клієнт бажає”, — каже вона.

Не чекайте покупців, рекламуйте свій товар

“Найрозповсюдженіша помилка — це створити магазин, заповнити його товарами й думати, що цього достатньо, а потім дивуватися, чому продажів немає. На жаль, це те що я бачу в абсолютній більшості випадків. Наразі недостатньо бути просто талановитим творцем якогось прикольного продукту, треба ще вкластися в нього так, щоб цей продукт побачили”, — наголошує співвласниця магазину Mamalama kids Тетяна Бондар.

Mamalama kids присутній на Etsy з 2018 року й продає вʼязані іграшки та декор, які можна використовувати як подарунки для вагітних для baby shower.

Продукція від Mamalama kids. Фото: Mamalama kids

На Etsy можна власноруч задати бюджет, який підприємець готовий вкладати на рекламу щодня. Наприклад, власниця магазину Lihtar на просування витрачає по $10. Проте налаштувати рекламу за інтересами аудиторії, віком, статтю чи географією неможливо на Etsy. Тетяна Бондар натомість радить підприємцям максимально інформативно заповнити картку товару й звернути увагу на ключові слова.

“Потрібно знати пошукові запити, за якими ваш потенційний покупець може знайти ваші товари та купити. Це не лише якісь примітивні запити типу вʼязаний шарф або зелений шарф, а й менш очевидні, як, наприклад, подарунок для мами або осінній аксесуар, непрямі запити”, — пояснює вона.

Ольга Беркман вважає, що інвестиції для початку торгівлі на Etsy дорівнюватимуть витратам у безпосереднє виготовлення товарів.

“Я б не сказала, що на початку треба якісь інвестиції. Але у вас вже є накопичено, наприклад, 5, 6, 10 видів товарів, ви розумієте, що ви будете з ними виходити на Etsy, то так: інвестиції будуть дорівнювати в інвестиції виробу товарів. Додаткових інвестицій, якщо ви самотужки відкриваєте магазин, не треба”, — сказала вона.

Бондар наголошує, що кількість інвестицій у маркетинг залежить від типу бізнесу та орієнтованості підприємця на результат.

“Це доволі розмита історія щодо того, скільки потрібно інвестицій, щоб почати бізнес. Для того, щоб прям стартанути — $15. А все інше — це вже питання того, наскільки швидко ви хочете результат і який. Навіть якщо у продавця $0, він відкрив магазин і в нього немає грошей на рекламу — все одно є шанс якусь кількість випадкових продажів отримувати. Проте якщо хочеться, щоб це в більш-менш у якийсь бізнес перетворюватися — орієнтуватися хоча б на $200-300 (видатків, — Delo.ua) на місяць. Протягом мінімум перших пів року — це те, що допоможе зрушити з точки, але все сильно залежить від конкуренції”, — додала вона.

Швидкий зворотний зв'язок

На Etsy важливо встигнути відповісти на перше повідомлення, що в ланцюжку, протягом 24-х годин. У протилежному випадку платформа може зняти зірочку в рейтингу продавця.

“Тому рекомендація загальна: протягом доби принаймні на перший запит треба відповідати”, — додала Бондар.

“Мені здається, що нормальна ситуація, коли покупець у вас щось питає: “Можна мені таке саме тільки зеленого кольору?” Ви кажете, так, оберімо разом колір пряжі, наприклад. І от покупець може у пару тижнів не відповідати, потім відповісти”, — розповіла підприємиця.

Продукція від Mamalama kids. Фото: Mamalama kids

Хоча в цілому таки випадки трапляються рідко. Для західної аудиторії менш властиво вступати в комунікацію з продавцем, говорить співвласниця Mamalama kids. За її словами, покупці на Etsy готові “трішки довше чекати” свій товар, ніж, наприклад, на Amazon.

“На Amazon люди очікують отримати товар завтра в себе вдома буквально, а на Etsy вони готові чекати 2-3 тижні, поки товар виготовиться, потім кілька тижнів, поки він доїде. Проте саме спілкування в цілому не дуже властиве для західної аудиторії, вони скоріше звикли щось купувати, не звертаючись до продавця”, — додала Бондар.

Вивчайте що продають ваші конкуренти

Конкуренція на Etsy є доволі високою, й аби здійснювати успішні продажі, треба мати “революційний товар”. У протилежному випадку слід просувати продукцію через рекламу та аналіз конкурентів.

Власниця Mamalama kids радить промоніторити продукцію та продажі потенційних конкурентів, які пропонують схожі чи аналогічні товари, і вже виходячи з отриманих даних удосконалювати власну продукцію.

Дослідити ринок міжнародного маркетплейсу можна за допомогою сайту eRank.com. Такий інструмент неможливо використовувати, якщо ви ще не маєте магазину на Etsy, однак після відкриття бізнесу на платформі до нього можна підвʼязати eRank. Для аналізу на сайті потрібно обрати магазини, які торгують подібними товарами, та дізнатися: що в них купують люди, за якою ціною, які відгуки, а також скільки бізнес має продажів на Etsy на день.

“І потім ми вже аналізуємо якість того товару, щоб зрозуміти, що ми можемо запропонувати такого, щоб бути більш конкурентоспроможними”, — пояснює Бондар.

Вчиться розмовляти мовою ваших клієнтів

На Etsy можна продавати в будь-які країни світу — хоч в Австралію, Арабські Емірати чи Сінгапур. Проте платформа на 80% є ринком США. Тому продавцю слід принаймні знати англійську мову, наголошує Тетяна Бондар.

“У мене був такий досвід, що я відкрила вже три магазини, але продаж не було.Один продавець мені порадив: він каже, що погано налаштований переклад… Те, що ми називаємо “чашки”, у них називається “кружки”. Коли я писала “кружки”, він мені переводив на “circles”. Тому мені треба було підтягнути трішки англійську, щоб зробити нормальний переклад”, — поділилася Ольга Беркман.

Продукція магазину кераміки Lihtar. Фото: Lihtar

Etsy має базу в понад 90 млн активних покупців, які зацікавлені у виробах ручної роботи та оригінальних товарах. Багато з них перебувають у США, проте серед топу країн, куди українці здійснюють продажі, також є Велика Британія, Німеччина, Канада та Австралія.