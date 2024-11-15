Кількість продавців з України на маркетплейсі Etsy за рік збільшилась на 14 тисяч

За останній рік кількість нових продавців крафтових товарів з України на маркетплейсі Etsy сягнула 14 тисяч, повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

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За його словами, цифри говорять про те, що підприємців у e-commerce-напрямку стало значно більше, особливо за час війни.

"Це вражає! Бо замість скласти руки українці знаходять нові підходи, показують свою майстерність світу, популяризують українські бренди та сплачують податки", - йдеться в його повідомленні.

Також він наголосив, що "Укрпошта" допомагає клієнтам розвити їх бізнес або почати новий в "Укрпошта E-Export School", яка навчає ефективно продавати власну продукцію за кордоном - на Youtube.

"Або ми це робимо особисто, як керівник цього напрямку, Юлія Павленко, минулого тижня в Харкові", - заявив гендиректор "Укрпошти".

Також Смілянський повідомив, що з першого дня повномасштабного вторгнення "Укрпошта" щодня відправляє тисячі посилок крафтових українських виробників та хендмейдерів на Etsy.

На Etsy розміщено понад 1,7 млн українських товарів

Смілянський зауважив, що до зростання кількості підприємців долучились Мінекономіки, Мінцифри, USAID та Міністерство розвитку громад та територій.

"Я дякую Михайлу Федорову, Юлії Свириденко, Тетяні Бережній та Надії Бігун, які були з нами поруч у важких перемовинах, щоб українські товари продовжували займати своє місце на світовому ринку", - зазначив Смілянський.

Він повідомив, що йдеться по обсяг у понад 1,7 мільйона українських товарів лише на Etsy та більше 500 мільйона доларів загалом.

За словами СЕО Etsy Джоша Сільвермана, місія Etsy полягає в тому, щоб торгівля залишалася людяною для близько семи мільйонів продавців і понад 91 мільйона покупців з усього світу, з обсягом торгівлі в 12 мільярдів доларів.

"У час, коли це як ніколи важливо, люди з усього світу можуть знайти способи об'єднатися, замість того, щоб бути розірваними на частини. Ми в Etsy були вражені стійкістю понад 40 000 продавців в Україні, а також прекрасними унікальними виробами, які вони виготовляють і продають по всьому світу", - заявив він в інтерв'ю виданню Kyivpost.

Сільверман зазначив, що навіть до війни на платформі була велика кількість продавців, але за останній рік було додано близько 14 тисяч нових, відколи платформа відкрилась для платежів через додатки, щоб надати українцям більше можливостей продавати свої витвори.

Про Etsy

Etsy – це платформа з продажу не тільки виробів ручної роботи, а також вінтажних речей і матеріалів, унікальних товарів обмеженого випуску. Зокрема, художніх виробів, дорогоцінних прикрас, одягу, іграшок тощо.

Найпопулярніший в світі маркетплейс для крафтових товарів Etsy вже став для тисячів українців дієвим способом додатково заробляти від $1000 до $5000 на місяць. Ця міжнародна платформа handmade-товарів має понад 90 млн активних покупців. Переважна її аудиторія – платоспроможні клієнти із США, Великої Британії, Німеччини, Канади та Австралії.

Станом на листопад 2024 року на цьому маркетплейсі було зареєстровано 36,8 тис. магазинів, відкритих українцями. Більше того, із 240 країн, які представлені на Etsy, Україна входить в топ-10 за кількістю угод – це дані платформи Koalanda, яка спеціалізується на просуванні на Etsy.