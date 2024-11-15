Количество продавцов из Украины на маркетплейсе Etsy за год увеличилось на 14 тысяч

За последний год количество новых продавцов крафтовых товаров из Украины на маркетплейсе Etsy составило 14 тысяч, сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

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По его словам, цифры говорят о том, что предпринимателей в e-commerce-направлении стало гораздо больше, особенно за время войны.

"Это впечатляет! Потому что вместо сложить руки украинцы находят новые подходы, показывают свое мастерство миру, популяризируют украинские бренды и платят налоги", — говорится в его сообщении.

Также он подчеркнул, что "Укрпочта" помогает клиентам развить их бизнес или начать новый в "Укрпочте E-Export School", обучающей эффективно продавать собственную продукцию за рубежом – на Youtube.

"Или мы это делаем лично как руководитель этого направления, Юлия Павленко, на прошлой неделе в Харькове", — заявил гендиректор "Укрпочты".

Также Смелянский сообщил, что с первого дня полномасштабного вторжения "Укрпочта" ежедневно отправляет тысячи посылок крафтовых украинских производителей и хендмейдеров на Etsy.

На Etsy размещено более 1,7 млн украинских товаров

Смелянский отметил, что к росту предпринимателей присоединились Минэкономики, Минцифры, USAID и Министерство развития общин и территорий.

"Я благодарю Михаила Федорова, Юлию Свириденко, Татьяну Бережную и Надежду Бегун, которые были с нами рядом в тяжелых переговорах, чтобы украинские товары продолжали занимать свое место на мировом рынке", — отметил Смелянский.

Он сообщил, что речь идет о объеме более 1,7 миллиона украинских товаров только на Etsy и более 500 миллионов долларов в целом.

По словам СЕО Etsy Джоша Сильвермана, миссия Etsy состоит в том, чтобы торговля оставалась человечной для около семи миллионов продавцов и более 91 миллиона покупателей со всего мира, с объемом торговли в 12 миллиардов долларов.

"Во время, когда это как никогда важно, люди со всего мира могут найти способы объединиться, вместо того чтобы быть разорванными на части. Мы в Etsy были поражены стойкостью более 40 000 продавцов в Украине, а также прекрасными уникальными изделиями, которые они производят и продают по всему миру", — заявил он в интервью изданию Kyivpost.

Сильверман отметил, что даже до войны на платформе было большое количество продавцов, но за последний год было добавлено около 14 тысяч новых, когда платформа открылась для платежей через приложения, чтобы предоставить украинцам больше возможностей продавать свои изделия.

Об Etsy

Etsy – это платформа по продаже не только изделий ручной работы, но и винтажных вещей и материалов, уникальных товаров ограниченного выпуска. В частности, художественных изделий, драгоценных украшений, одежды, игрушек.

Самый популярный в мире маркетплейс для крафтовых товаров Etsy уже стал для тысяч украинцев действенным способом дополнительно зарабатывать от $1000 до $5000 в месяц. Эта международная платформа handmade-товаров имеет более 90 млн активных покупателей. Преимущественная аудитория – платежеспособные клиенты из США, Великобритании, Германии, Канады и Австралии.

На ноябрь 2024 года на этом маркетплейсе было зарегистрировано 36,8 тыс. магазинов, открытых украинцами. Более того, из 240 стран, представленных на Etsy, Украина входит в топ-10 по количеству сделок – это данные платформы Koalanda, специализирующейся на продвижении на Etsy.