monobank запускает маркетплейс: что будут продавать

В понедельник, 21 октября, в monobank состоится релиз маркетплейса – market by mono. В маркете будут представлены три категории товаров: гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

По его словам, это первая попытка компании сделать что-то особенное в e-commerce.

Гороховский надеется дать клиентам то, что они ожидают от сервиса – простоту, уверенность, экономию времени и хорошее отношение к себе.

"Все товары на нашем маркете можно будет купить без переплат и скрытых тарифов по программе «Покупка по частям», партнеры получат абсолютно беспрецедентные тарифы от 3 до 5 раз ниже, чем у конкурентов, а уровень сервиса и поддержки мы хотим сделать как у mono без лишних коммуникаций", — подчеркнул Гороховский.

Он добавил, что на старте будут представлены три категории товаров – гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника.

Как пообещал Гороховский, ассортимент будут постепенно расширять.

Информация о запуске market by mono начала появляться в преддверии анонса. В частности, о новинке написал финтех-журналист, тестировщик и маркетолог Артем Бобок.

Из скриншотов, опубликованных Бобком, известно, что ассортимент market by mono насчитывает 20 тыс. товаров от проверенных магазинов-партнеров. Чтобы воспользоваться маркетплейсом, необходимо обновить дизайн приложения monobank.

Ранее сообщалось, что monobank ввел автоматическое подтягивание контактов отправителя денежного перевода в случае указания получателя в формате IBAN.

Также monobank добавил новую функцию в приложении – групповые расходы. Она поможет удобно делить расходы между друзьями, коллегами или членами семьи.