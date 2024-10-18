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monobank запускает маркетплейс: что будут продавать
В понедельник, 21 октября, в monobank состоится релиз маркетплейса – market by mono. В маркете будут представлены три категории товаров: гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
По его словам, это первая попытка компании сделать что-то особенное в e-commerce.
Гороховский надеется дать клиентам то, что они ожидают от сервиса – простоту, уверенность, экономию времени и хорошее отношение к себе.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Все товары на нашем маркете можно будет купить без переплат и скрытых тарифов по программе «Покупка по частям», партнеры получат абсолютно беспрецедентные тарифы от 3 до 5 раз ниже, чем у конкурентов, а уровень сервиса и поддержки мы хотим сделать как у mono без лишних коммуникаций", — подчеркнул Гороховский.
Он добавил, что на старте будут представлены три категории товаров – гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника.
Как пообещал Гороховский, ассортимент будут постепенно расширять.
Информация о запуске market by mono начала появляться в преддверии анонса. В частности, о новинке написал финтех-журналист, тестировщик и маркетолог Артем Бобок.
Из скриншотов, опубликованных Бобком, известно, что ассортимент market by mono насчитывает 20 тыс. товаров от проверенных магазинов-партнеров. Чтобы воспользоваться маркетплейсом, необходимо обновить дизайн приложения monobank.
Ранее сообщалось, что monobank ввел автоматическое подтягивание контактов отправителя денежного перевода в случае указания получателя в формате IBAN.
Также monobank добавил новую функцию в приложении – групповые расходы. Она поможет удобно делить расходы между друзьями, коллегами или членами семьи.