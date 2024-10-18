monobank запускає маркетплейс: що продаватимуть

У понеділок, 21 жовтня, у monobank відбудеться реліз маркетплейсу — market by mono. У маркеті будуть представлені три категорії товарів: гаджети, смарт-електроніка та комп'ютерна техніка.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

За його словами, це перша спроба компанії зробити щось особливе в e-commerce.

Гороховський сподівається дати клієнтам те, що вони очікують від сервісу – простоту, впевненість, економію часу та гарне ставлення до себе.

"Усі товари на нашому маркеті можна буде купити без переплат і прихованих тарифів за програмою «Покупка частинами», партнери отримають абсолютно безпрецедентні тарифи від 3 до 5 разів нижчі, ніж у конкурентів, а рівень сервісу та підтримки ми хочемо зробити як у mono без зайвих комунікацій", - підкреслив Гороховський.

Він додав, що на старті будуть представлені три категорії товарів – гаджети, смарт-електроніка та комп'ютерна техніка.

Як пообіцяв Гороховський, асортимент поступово розширюватимуть.

Інформація про запуск market by mono почала з’являтися напередодні анонсу. Зокрема, про новинку написав фінтех-журналіст, тестувальник та маркетолог Артем Бобок.

Зі скриншотів, які опублікував Бобок, відомо, що асортимент market by mono налічує 20 тис. товарів від перевірених магазинів-партнерів. Щоб скористатися маркетплейсом, потрібно оновити дизайн застосунку monobank.

Раніше повідомлялося, що monobank запровадив автоматичне підтягнення контактів відправника грошового переказу у випадку вказання одержувача у форматі IBAN.

Також monobank додав нову функцію у додатку — групові витрати. Вона допоможе зручно ділити витрати між друзями, колегами чи членами родини.