Большинство клиентов – поляки: соучредитель Rozetka рассказал о масштабах продаж в Польше

Украинский маркетплейс "Rozetka" официально работает в Польше с марта 2023 года. Компания запустила отдельную онлайн-платформу, ориентированную на местный рынок, где представлены популярные категории товаров: от электроники и бытовой техники до одежды и детских товаров. Пока масштабы продаж на польском рынке уже превышают сотни миллионов евро в год.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин в интервью "Экономической правде".

По его словам, когда компания выходила на польский рынок, основную ставку делали на украинскую диаспору.

" Сначала мы делали ставку на украинцев, которые приехали в Польшу и знают, что такое Rozetka. У нас доля украинцев среди клиентов больше, чем доля украинцев в населении Польши. Но все равно абсолютное большинство наших клиентов - поляки", - отметил Чечеткин.

Он добавил, что масштабы продаж в Польше же составляют сотни миллионов евро в год.

"Мы там стартап, занимаем маленькую долю рынка, поэтому должны еще более тщательно работать над эффективностью и качеством", - подчеркнул соучредитель Rozetka .

Он отметил, что поляки более придирчивы, у них больше возвратов и значительно чувствительнее к цене, чем украинцы.

"В общем, мне кажется, это хороший пример для украинских компаний: мы можем быть успешными не только в Украине", - заявил Чечеткин.

О Rozetka

Rozetka — одна из самых масштабных e-commerce компаний Украины, основанная в 2005 году Ириной и Владиславом Чечоткиными. В 2015-м совладельцем Rozetka стал фонд Horizon Capital.

Сегодня на Rozetka представлены миллионы товаров в разных категориях. Заказы доставляют по всей Украине благодаря собственной логистике и сети пунктов выдачи. Платформа стала одной из ключевых для украинской электронной торговли.

В 2019 году компания сделала еще один шаг к созданию собственной экосистемы, запустив платежный сервис RozetkaPay, позволяющий пользователям быстро оплачивать покупки онлайн, а бизнесу принимать платежи непосредственно внутри платформы.

Согласно информации, опубликованной на сайте онлайн-ритейлера, Rozetka имеет более 540 магазинов в более чем 165 городах Украины. Число работников превышает 5000.

Продажи на площадках Rozetka за последние четыре года продемонстрировали значительный рост. В частности, категория "одежда" увеличилась на 42%, "товары для дома" – на 79%, а "продукты и напитки" – на 279%.