Rozetka получила 25 млн евро кредита от ЕБРР: куда пойдут деньги

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил кредит в размере 25 млн евро для группы Rozetka, который будет направлен на развитие бизнеса в Украине и Польше, а также на пополнение оборотного капитала.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ЕБРР.

Кредит ЕБРР для Rozetka

Из этой суммы 20 млн евро предназначено для украинской компании Розетка.уа, еще 5 млн евро – для польского подразделения Rozetka EU LLC.

Около 10 млн евро планируется направить на финансирование оборотного капитала украинских и польских операций группы. Еще до 15 млн евро могут быть использованы как на пополнение оборотного капитала, так и на потенциальные инвестиции в развитие бизнеса в обеих странах.

Проект получит частичное покрытие рисков первого ущерба от Европейского Союза в рамках инвестиционной программы для Украины (UIF), которая поддерживает «зеленые» инвестиции и способствует восстановлению экономики во время войны.

ЕБРР также отмечает, что реализация проекта будет способствовать реинтеграции ветеранов и других уязвимых групп населения. Отдельно предусмотрен экологический компонент финансирования, в частности, закупка энергоэффективной бытовой техники.

Кредит обеспечит группе Rozetka более длинный финансовый ресурс, недоступный на местном рынке, поддержит развитие ее польского направления на раннем этапе и поможет усилить HR-политики, развитие навыков и участие женщин в компании.

О Rozetka

Rozetka — одна из самых масштабных e-commerce компаний Украины, основанная в 2005 году Ириной и Владиславом Чечоткиными. В 2015-м совладельцем Rozetka стал фонд Horizon Capital.

Сегодня на Rozetka представлены миллионы товаров в разных категориях. Заказы доставляют по всей Украине благодаря собственной логистике и сети пунктов выдачи. Платформа стала одной из ключевых для украинской электронной торговли.

В 2019 году компания сделала еще один шаг к созданию собственной экосистемы, запустив платежный сервис RozetkaPay, позволяющий пользователям быстро оплачивать покупки онлайн, а бизнесу принимать платежи непосредственно внутри платформы.

Согласно информации, опубликованной на сайте онлайн-ритейлера, Rozetka имеет более 540 магазинов в более чем 165 городах Украины. Число работников превышает 5000.

По данным YouControl, компании корпоративной группы Rozetka в январе-сентябре 2025 года получили совокупную выручку в размере 30,2 млрд грн. Это составляет 76% общей выручки десяти самых крупных онлайн-ритейлеров.