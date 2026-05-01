Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Наличный курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,60

51,40

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Rozetka получила 25 млн евро кредита от ЕБРР: куда пойдут деньги

Rozetka привлекает 25 млн евро от ЕБРР для развития / Depositphotos

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил кредит в размере 25 млн евро для группы Rozetka, который будет направлен на развитие бизнеса в Украине и Польше, а также на пополнение оборотного капитала.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ЕБРР.

Кредит ЕБРР для Rozetka

Из этой суммы 20 млн евро предназначено для украинской компании Розетка.уа, еще 5 млн евро – для польского подразделения Rozetka EU LLC.

Около 10 млн евро планируется направить на финансирование оборотного капитала украинских и польских операций группы. Еще до 15 млн евро могут быть использованы как на пополнение оборотного капитала, так и на потенциальные инвестиции в развитие бизнеса в обеих странах.

Проект получит частичное покрытие рисков первого ущерба от Европейского Союза в рамках инвестиционной программы для Украины (UIF), которая поддерживает «зеленые» инвестиции и способствует восстановлению экономики во время войны.

ЕБРР также отмечает, что реализация проекта будет способствовать реинтеграции ветеранов и других уязвимых групп населения. Отдельно предусмотрен экологический компонент финансирования, в частности, закупка энергоэффективной бытовой техники.

Кредит обеспечит группе Rozetka более длинный финансовый ресурс, недоступный на местном рынке, поддержит развитие ее польского направления на раннем этапе и поможет усилить HR-политики, развитие навыков и участие женщин в компании.

О Rozetka

Rozetka — одна из самых масштабных e-commerce компаний Украины, основанная в 2005 году Ириной и Владиславом Чечоткиными. В 2015-м совладельцем Rozetka стал фонд Horizon Capital.

Сегодня на Rozetka представлены миллионы товаров в разных категориях. Заказы доставляют по всей Украине благодаря собственной логистике и сети пунктов выдачи. Платформа стала одной из ключевых для украинской электронной торговли.

В 2019 году компания сделала еще один шаг к созданию собственной экосистемы, запустив платежный сервис RozetkaPay, позволяющий пользователям быстро оплачивать покупки онлайн, а бизнесу принимать платежи непосредственно внутри платформы.

Согласно информации, опубликованной на сайте онлайн-ритейлера,   Rozetka имеет более 540 магазинов в более чем 165 городах Украины. Число работников превышает 5000.

По данным YouControl, компании корпоративной группы Rozetka в январе-сентябре 2025 года получили совокупную выручку в размере 30,2 млрд грн. Это составляет 76% общей выручки десяти самых крупных онлайн-ритейлеров.

Автор:
Ольга Опенько