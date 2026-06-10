Євросоюз готує жорсткі санкції проти 90 російських банків

Євросоюз має намір завдати безпрецедентного удару по фінансовій системі Росії, плануючи запровадити обмеження проти майже 90 російських банків. Новий 21-й пакет санкцій спрямований проти банківського сектора, криптомереж, виробництва дронів, нафтотрейдерів та нафтопереробних заводів країни-агресора.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

До оновленого санкційного списку пропонують внести 170 фізичних та юридичних осіб. Серед них опинилися близько 90 банків. Таким чином, загальна кількість підсанкційних російських банків перевищить 100, що становитиме понад 50% від усіх російських кредитних установ, що мають міжнародні зв’язки.

На них чекає повний тиск, включаючи заморожування активів та заборону транзакцій. Оскільки після відключення великих гравців від SWIFT Росія почала використовувати мережу дрібніших кредиторів для обходу обмежень, новий удар має перекрити ці лазівки.

Метою є послаблення фінансової системи РФ та стимулювання Москви до переговорів про мир. На цьому тлі аналітики центру ЦМАКП уже попереджають про латентну банківську кризу в Росії через погіршення якості активів, хоча російський Центробанк це заперечує.

Новий пакет пропонує заборону транзакцій для 35 банків, чотири з яких діють за межами РФ, а також для 11 криптоплатформ, що допомагають обходити обмеження.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що це закладає основу для повної заборони пов'язаних із криптоактивами послуг для третіх країн. Першою такою країною через роль у криптовалютних схемах РФ став Киргизстан.

Нагадаємо, Європейський Союз презентував новий пакет санкцій проти Росії, у якому вперше пропонує заборонити в’їзд до Євросоюзу тим, хто служив у російській армії з початку повномасштабної війни проти України. Окремо під обмеження вперше потрапляє рибальство.