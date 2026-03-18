Солнечные панели для дома: сколько кВт нужно и можно ли на них зарабатывать

Солнечная электростанция мощностью 3-4 кВт может полностью обеспечить базовые потребности частного дома – от освещения до бытовой техники. Эксперты объяснили, как правильно рассчитать мощность системы, сколько она стоит и можно ли зарабатывать на избыточной электроэнергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал ЛУН, подготовленный вместе со специалистом по энергетической политике ОО "Экодия" Дарьей Ярошовец.

Как правильно рассчитать мощность

Прежде всего, необходимо определить фактическое потребление электроэнергии. Для этого достаточно проанализировать платежки за свет.

В среднем 1 кВт солнечной электростанции в Украине производит 3-4 кВтч электроэнергии в сутки. К примеру, если домохозяйство потребляет около 250 кВт·ч в месяц, то оптимальная мощность станции будет составлять примерно 2,7-3 кВт с учетом технических потерь.

Если же планируется использование энергоемких приборов – бойлера, кондиционера или электрокотла – следует заделывать мощность от 3,5-4 кВт и больше.

Для более точных расчетов эксперты рекомендуют пользоваться специализированными онлайн-сервисами, такими как Global Solar Atlas или PVGIS.

Где устанавливать солнечные панели

Чаще всего панели монтируют на крыше, но это не единственный вариант. Их также можно размещать:

на земле;

на стенах дома;

на особых конструкциях.

Крыша позволяет экономить пространство, в то время как наземные установки позволяют лучше настроить угол наклона панелей и упростить их обслуживание.

Важно также правильно организовать подключение – в частности, проложить кабели к инвертору, который превращает постоянный ток в переменный для использования в доме.

Сколько это стоит

Стоимость домашней солнечной электростанции зависит от ее мощности и конфигурации. На сегодня система на 3-5 кВт стоит примерно 50-90 тысяч гривен за 1 кВт мощности (вместе с оборудованием и монтажом).

Для более крупных систем (5'10 кВт) общая цена растет, но стоимость одного киловатт обычно уменьшается.

Если необходимо снабдить электроэнергией ночью или во время отключений, систему можно дополнить аккумуляторами.

Можно ли зарабатывать на электроэнергии

Домашние солнечные электростанции могут не только покрывать свои потребности, но и приносить доход. В Украине действует механизм "зеленого тарифа", позволяющий продавать излишек электроэнергии в сеть.

Для этого необходимо:

получить технические условия оператора сети;

установить станцию в соответствии с требованиями;

установить двунаправленный счетчик;

заключить договор с гарантированным покупателем.

В настоящее время выплаты составляют около 7,36 грн за кВтч электроэнергии, переданной в сеть.

Энергетические сообщества – новый тренд

Солнечную электростанцию можно устанавливать на несколько домохозяйств. Такой подход известен как энергетические сообщества, когда жители или бизнес совместно инвестируют в возобновляемую энергетику и пользуются ее результатами.

В странах ЕС такие модели уже активно работают и поддерживаются законодательством. В Украине это направление только набирает обороты.

Доступность растет

Солнечные электростанции для частных домов становятся все более доступными как технологически, так и финансово. Несмотря на необходимость начальных инвестиций, для многих домохозяйств это уже не только экологическое решение, но реальный способ повысить энергонезависимость.

Напомним, цены на солнечные панели в Украине начали расти после продолжительного падения: за год произошло подорожание на 5%. Причиной стала отмена налоговых льгот для экспортеров в Китае, контролирующая большинство мирового производства фотоэлектрических модулей.