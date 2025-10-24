Берлин просит освободить немецкое подразделение "Роснефти" от санкций США

Берлин просит освободить германское подразделение российской компании "Роснефть" от действия американских санкций после того, как банки заявили, что ограничения могут помешать им сотрудничать с местным энергопоставщиком.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что германский бизнес "Роснефти" находится под контролем властей ФРГ, однако юридически остается в собственности РФ.

Речь идет о компаниях Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, которые контролируют три больших НПЗ - PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге.

Предприятия являются ключевыми поставщиками, транспортирующими и перерабатывающими нефть для автозаправочных станций и некоторых аэропортов Германии.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 г. этот бизнес был передан под государственное управление Германии, что стало частью мер по уменьшению энергетической зависимости от Москвы. Правительство Германии ввело туда внешнее управление.

Представитель министерства экономики Германии заявил, что санкции США не должны распространяться на немецкий бизнес "Роснефти", поскольку он был отделен от российской материнской компании и находится под германским контролем.

Напомним, Министерство финансов США 22 октября ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.