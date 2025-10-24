Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Наличный курс:

USD

42,10

41,96

EUR

49,07

48,90

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Берлин просит освободить немецкое подразделение "Роснефти" от санкций США

роснефть
Немецкий бизнес "Роснефти" находится под контролем властей ФРГ. Фото: Rostneft.de

Берлин просит освободить германское подразделение российской компании "Роснефть" от действия американских санкций после того, как банки заявили, что ограничения могут помешать им сотрудничать с местным энергопоставщиком.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что германский бизнес "Роснефти" находится под контролем властей ФРГ, однако юридически остается в собственности РФ.

Речь идет о компаниях Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, которые контролируют три больших НПЗ - PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге.

Предприятия являются ключевыми поставщиками, транспортирующими и перерабатывающими нефть для автозаправочных станций и некоторых аэропортов Германии.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 г. этот бизнес был передан под государственное управление Германии, что стало частью мер по уменьшению энергетической зависимости от Москвы. Правительство Германии ввело туда внешнее управление.

Представитель министерства экономики Германии заявил, что санкции США не должны распространяться на немецкий бизнес "Роснефти", поскольку он был отделен от российской материнской компании и находится под германским контролем.

Напомним, Министерство финансов США 22 октября ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.

Автор:
Светлана Манько