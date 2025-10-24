Берлін просить звільнити німецький підрозділ "Роснефти" від санкцій США

Берлін просить звільнити німецький підрозділ російської компанії "Роснефть" від дії американських санкцій після того, як банки заявили, що обмеження можуть завадити їм співпрацювати з місцевим енергопостачальником.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що німецький бізнес "Роснефти" перебуває під контролем влади ФРН, однак юридично залишається у власності РФ.

Йдеться про компанії Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH, які контролюють три великі НПЗ - PCK у Шведті, Miro у Карлсруе та Bayernoil у Фобурзі.

Підприємства є ключовими постачальниками, що транспортують та переробляють нафту для автозаправних станцій і деяких аеропортів Німеччини.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році цей бізнес було передано під державне управління Німеччини, що стало частиною заходів для зменшення енергетичної залежності від Москви. Уряд Німеччини запровадив туди зовнішнє управління.

Представник міністерства економіки Німеччини заявив, що санкції США не повинні поширюватися на німецький бізнес "Роснефти", оскільки він був відокремлений від російської материнської компанії і перебуває під німецьким контролем.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США 22 жовтня запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.