ТРЦ Gulliver у Києві закрили: що відомо

Торговельно-офісний комплекс Gulliver у Києві тимчасово припинив роботу з 30 жовтня 2025 року. Це рішення ухвалено задля безпеки відвідувачів і орендарів, а також для запобігання аварійним і техногенним ситуаціям.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

"Задля забезпечення стабільного функціонування ТРЦ Gulliver власники ухвалили рішення тимчасово закрити комплекс з 22:00 30 жовтня 2025 року. Мета цього кроку – безпека відвідувачів та представників орендарів комплексу, а також гарантоване уникнення аварій та техногенних загроз, які можуть бути спричинені колишнім власником об’єкта", – йдеться у повідомленні.

В Ощадбанку додали, що про дату і час відновлення роботи комплексу буде повідомлено додатково – це відбудеться одразу після стабілізації ситуації.

Мережа "Сільпо", розташована у Gulliver, також повідомила, що тимчасово зачиняє свій супермаркет.

"Друзі, повідомляємо, що від сьогодні ТРЦ "Гулівер" тимчасово призупиняє роботу. Відповідно супермаркет "Сільпо" у цьому ТРЦ також буде зачинений", – зазначили у компанії.

Чому закрили ТРЦ Gulliver

26 липня 2025 року державні банки отримали право власності на торгово-офісний комплекс Gulliver – після завершення процедури примусового стягнення іпотеки через борги власника, тобто компанії "Три О".

Ощадбанку належить 80%, а Укрексімбанку – 20%. Причиною стало те, що позичальник припинив обслуговування кредитів, які брав ще у 2006 році, а ТРЦ був забезпеченням за кредитами.

"Банками було сформовано управлінську команду, укладено всі необхідні договори щодо утримання будівлі з комунальними організаціями, а також значну частину договорів оренди, оскільки попередні договори з боржником втратили чинність під час звернення стягнення на іпотеку", – повідомили в Ощадбанку.

Там запевнили, що нові власники роблять все належне для забезпечення функціонування комплексу та отримання надходжень.

В Ощадбанку зауважують, що з моменту набуття банками права власності представники колишнього власника (ТОВ "Три О") всіма способами саботують передавання банкам ефективного управління комплексом. Зокрема, заблоковано доступ до приміщень комплексу, в яких знаходяться інженерні комунікації, заблоковано передавання основних систем його функціонування, не передано технічну документацію, заблоковано доступ фахівців банків до критично важливих приміщень, у яких знаходиться обладнання, що на постійній основі забезпечує функціонування систем комплексу, зокрема системи диспетчеризації та автоматизації, системи зовнішніх рекламних носіїв, охоронних систем, медіафасаду, системи фонового озвучення, системи контролю доступу, систем керування вертикальним транспортом, системи протипожежного заходу тощо.

Крім цього, ТОВ "Три О" в період запроваджених обмежень щодо користування електричною енергією максимально перевантажує енергомісткі системи комплексу, що призводить до відключення енергоживлення комплексу, попри той факт, що Ощадбанк уклав угоду на отримання імпортної електроенергії. Під час відключень-включень відбувається різке зношення обладнання комплексу.

"Таким чином колишній власник тривалий час вчиняє шкідливі дії, які несуть суттєві ризики безпечного функціонування комплексу, створюють загрози відвідувачам та представникам орендарів, руйнують бізнес-процеси, а також завдають збитки державним банкам", - підкреслюють в "Ощадбанку.

Там додають, що саме тому консорціум банків вдався до всіх необхідних юридичних кроків для реагування на вищезазначені незаконні дії: повідомлено правоохоронні органи, військову адміністрацію тощо.

Звинувачення у податкових порушеннях

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема на ТРЦ Gulliver, через укладення фіктивних договорів з підконтрольними компаніями у 2019-2021 роках.

24 квітня того ж року Офіс генерального прокурора ініціював передачу ТРЦ "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука, власника мережі "Ельдорадо", до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) в рамках кримінального розслідування БЕБ щодо ухилення керівництва ТРЦ від сплати податків.

Торік АРМА оцінило будівлю у 7,6 млрд грн (менше ніж $200 млн), хоча борг "Три О" після реструктуризації 2020 року складав значно більше – $675 млн.