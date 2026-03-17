"Я тварин люблю більше, аніж людей": співвласниця мережі "Звірополіс" Світлана Панаіотіді

За результатами 2025 мережа ветеринарних центрів "Звірополіс" увійшла до нашого рейтингу найбільших ветеринарних клінік України — торік її оборот склав 7,6 млн грн.Співвласниця компанії, колишня заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді, розповіла Delo.ua, як розвивається ветеринарний бізнес під час війни, чому галузь відчуває гострий дефіцит кадрів і які плани мережі в Україні та Польщі.

До антимонопольного комітету, ви працювали в сфері приватної медицини. Чому Ви вирішили зайнятися бізнесом саме в сфері ветеринарної медицини?

— Тому що я тварин люблю більше, аніж людей. І це була моя мрія, яку мені пощастило розділити зі своєю подругою і партнеркою Мариною Квашніною. Пліч-о-пліч з нею наша дружба переросла в партнерство в бізнесі.

На сайті мережі ветцентрів "Звірополіс" вказано, що мережа об'єднує шість центрів в Києві. Чи плануєте ви розширювати бізнес в Україні?

— Звичайно, так. Ми постійно шукаємо нові локації, просто як не дивно зараз ситуація дуже складна. Приміщення є, але вони часто з високою орендою, яку математика бізнесу не потягне. Ми просто дуже детально підходимо до відкриття і це не емоційні рішення, а детально прораховані.

В мережі "Звірополіс" окрім ветеринарних послуг, є готелі для тварин. Як би ви оцінили попит на такі послуги? Яку частку від загальної виручки вони дають?

— Ми дещо інакше підходимо до цього формату. Для нас це не просто класичний готель для тварин, а скоріше можливість перетримки для клієнтів Звірополісу на час їхньої відсутності. Основна відмінність у тому, що за тваринами під час перебування у нас наглядають не просто доглядальники, а кваліфіковані ветеринарні фахівці. Тому ми розглядаємо цей напрям не як окремий готельний бізнес, а як додатковий сервіс турботи про наших пацієнтів.

Фото: Світлана Панаіотіді

Як зараз працює "Звірополіс" в Польщі? Наскільки там простіше або складніше працювати?

— 2 березня цього року ми якраз відкрили четверту клініку в Варшаві. Ми будуємо ветеринарні клініки сімейного типу, тобто, це клініка, яка завжди поруч для родини. Наше мета ставати родині партнером, тобто супроводжувати тварин протягом усього життя і це важливо. В кожній країні завжди є свої особливості ведення бізнесу, але головне це вміти давати цінність клієнтам, співробітникам, партнерам. І на мій погляд, нам це вдається.

Як би Ви оцінили конкуренцію у цій ніші? Хто в Україні є найбільшими гравцями на цьому ринку?

— Конкуренція на ринку ветеринарної медицини в Україні досить висока. При цьому вона формується як мережевими клініками, так і великою кількістю окремих ветеринарних кабінетів та локальних клінік, які історично існують і були в форматі "клініка одного лікаря".

Водночас варто зазначити, що ветеринарна медицина в Україні за останні роки суттєво розвинулася. Це стосується і рівня сервісу, і клієнтоорієнтованості, і спектра профільних послуг. Багато клінік працюють не лише у денному форматі, а й у режимі 24/7, надаючи цілодобову допомогу, ведучі прийом та забезпечуючи стаціонарне лікування тварин.

Якщо говорити про найбільш помітних гравців ринку, то серед мережевих клінік можна відзначити окрім нас, Zoолюкс, Genesis та AldenVet. Це компанії, які активно розвивають інфраструктуру ветеринарної допомоги, інвестують у обладнання, професійні команди та стандарти обслуговування.

Як Ви думаєте, чому в Україні немає великих міжнародних клінік таких як Mars або хоча б польських великих мереж?

— Тому що це не той масштаб і не той розвиток. Для того, щоб до нас заходила міжнародна мережа потрібно, щоб культура звернення до ветеринарів була в рази вищою, як власне і рівень добробуту громадян.

В Польщі свій бум і там відбувається консолідація мереж, тобто, укрупнення часток діючих гравців.

Також треба ще враховувати те, що у нас війна і це воєнні ризики, і ми прожили саму складну зиму, тому з точку зору приходу нового гравця в таких умовах — це навряд чи.

Зараз бізнес скаржиться на брак кадрів. Чи є така проблема у вас і якщо так, як ви її вирішуєте?

— Проблема дефіциту кадрів сьогодні актуальна для багатьох галузей не тільки для нас. Війна, мобілізація, міграція населення, все це впливає на ринок праці, і ветеринарна медицина також це відчуває. Ми не віднесені до критичної інфраструктури, як людська медицина, тому ми сильно відчуваємо брак кадрів.

Наскільки зараз є зарегульованою сфера ветеринарної медицини? Що на вашу думку зараз стримує розвиток цього бізнесу?

— Я б не сказала, що розвиток ветеринарної медицини сьогодні хтось безпосередньо стримує. Не заважають і добре. Як і в будь-якому бізнесі, тут працюють загальні ринкові принципи: є компанії, які активно розвиваються та інвестують у технології, обладнання і команди, а є ті, які зупиняються у своєму розвитку.