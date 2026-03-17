"Я животных люблю больше, чем людей": совладелица сети "Зверополис" Светлана Панаиотиди

По результатам 2025 года сеть ветеринарных центров "Зверополис" вошла в наш рейтинг крупнейших ветеринарных клиник Украины — в прошлом году ее оборот составил 7,6 млн грн. Совладелица компании, бывшая заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди, рассказала Delo.ua, как развивается ветеринарный бизнес во время войны, почему отрасль испытывает острый дефицит кадров и какие планы сети в Украине и Польше.

В антимонопольном комитете, вы работали в сфере частной медицины. Почему Вы решили заняться бизнесом именно в сфере ветеринарной медицины?

— Потому что я люблю животных больше, чем людей. И это была моя мечта, которую мне удалось разделить со своей подругой и партнершей Мариной Квашниной. Бок о бок с ней наша дружба переросла в партнерство в бизнесе.

На сайте сети ветцентров "Зверополис" указано, что сеть объединяет шесть центров в Киеве. Планируете ли вы расширять бизнес в Украине?

- Конечно, да. Мы постоянно ищем новые локации, просто как ни странно сейчас ситуация очень сложная. Помещение есть, но они часто с высокой арендой, что математика бизнеса не потянет. Мы просто очень подробно подходим к открытию и это не эмоциональные решения, а подробно просчитанные.

В сети "Зверополис" кроме ветеринарных услуг есть гостиницы для животных. Как вы оценили бы спрос на такие услуги? Какую часть от общей выручки они дают?

— Мы несколько иначе подходим к этому формату. Для нас это не просто классическая гостиница для животных, а скорее возможность передержки для клиентов Зверополиса во время их отсутствия. Основное отличие в том, что за животными во время пребывания у нас наблюдают не просто сидетели, а квалифицированные ветеринарные специалисты. Поэтому мы рассматриваем это направление не как отдельный гостиничный бизнес, а как дополнительное обслуживание заботы о наших пациентах.

Как сейчас работает "Зверополис" в Польше? Насколько там проще или труднее работать?

— 2 марта этого года мы открыли четвертую клинику в Варшаве. Мы строим ветеринарные клиники семейного типа, то есть это клиника, которая всегда рядом для семьи. Наша цель становиться семье партнером, то есть сопровождать животных на протяжении всей жизни и это важно. В каждой стране всегда есть свои особенности ведения бизнеса, но главное – это уметь давать ценность клиентам, сотрудникам, партнерам. И на мой взгляд, нам это удается.

Как бы вы оценили конкуренцию в этой нише? Кто в Украине крупнейшие игроки на этом рынке?

— Конкуренция на рынке ветеринарной медицины в Украине достаточно высока. При этом она формируется как сетевыми клиниками, так и обилием отдельных ветеринарных кабинетов и локальных клиник, исторически существующих и находящихся в формате "клиника одного врача".

В то же время следует отметить, что ветеринарная медицина в Украине за последние годы существенно развилась. Это касается и уровня сервиса, и клиентоориентированности, и спектра профильных услуг. Многие клиники работают не только в дневном формате, но и в режиме 24/7, оказывая круглосуточную помощь, ведущие прием и обеспечивая стационарное лечение животных.

Если говорить о самых заметных игроках рынка, то среди сетевых клиник можно отметить кроме нас Zooлюкс, Genesis и AldenVet. Это компании, активно развивающие инфраструктуру ветеринарной помощи, инвестирующие в оборудование, профессиональные команды и стандарты обслуживания.

Как Вы думаете, почему в Украине нет крупных международных клиник, таких как Mars или хотя бы польских крупных сетей?

— Потому что это не тот масштаб и не развитие. Для того чтобы к нам заходила международная сеть нужно, чтобы культура обращения к ветеринарам была в разы выше, как собственно, и уровень благосостояния граждан.

В Польше свой бум и там происходит консолидация сетей, то есть укрупнение долей действующих игроков.

Также нужно еще учитывать, что у нас война и это военные риски, и мы прожили самую сложную зиму, поэтому с точки зрения прихода нового игрока в таких условиях — это вряд ли.

Сейчас бизнес жалуется на нехватку кадров. Есть ли такая проблема у вас и если да, как вы ее решаете?

— Проблема дефицита кадров сегодня актуальна для многих областей не только для нас. Война, мобилизация, миграция населения, все это влияет на рынок труда, и ветеринарная медицина тоже это чувствует. Мы не отнесены к критической инфраструктуре как человеческая медицина, поэтому мы сильно чувствуем нехватку кадров.

Насколько сейчас зарегулирована сфера ветеринарной медицины? Что, по вашему мнению, сейчас сдерживает развитие этого бизнеса?

— Я бы не сказала, что развитие ветеринарной медицины сегодня кто непосредственно сдерживает. Не мешают и хорошо. Как и в любом бизнесе, здесь работают общие рыночные принципы: есть компании, которые активно развиваются и инвестируют в технологии, оборудование и команды, а есть останавливающиеся в своем развитии.