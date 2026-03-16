Украинцы потратили 200 млн грн в 2025 году на здоровье кошек, собак и других домашних животных

Более половины домохозяйств имеют домашние животные. Всего в Украине – примерно 7–7,5 млн кошек и до 5 млн собак – это оценки отраслевых исследований . Редакция Delo.ua проанализировала финансовую отчетность ветеринарных клиник и сформировала рейтинг 15 крупнейших из них по уровню доходов.

Совокупный оборот этих клиник в 2025 году составил около 200 млн. грн. При этом вся украинская pet-индустрия оценивается примерно в 40 млрд грн, включая корма, ветеринарные услуги, препараты и аксессуары.

Украинский рынок ветеринарных услуг остается одним из самых фрагментированных в Европе. Большинство ветеринаров работают как физические лица-предприниматели, а большие клиники с оборотом более 30–40 млн грн — скорее исключение, чем правило.

Рейтинг крупнейших ветеринарных клиник Украины

* использованы финансовые данные за 2024 год.

Большинство крупных клиник сосредоточены в Киеве, но некоторые крупные игроки работают также во Львове, Харькове и Запорожье.

Рынок ветеринарных клиник остается фрагментированным

Несмотря на рост спроса на ветеринарные услуги, структура рынка остается распыленной и фрагментированной.

По данным аналитической платформы YC Market, в секторе ветеринарной деятельности зарегистрировано:

2392 ФЛП,

583 компании.

То есть более 80% ветеринарного рынка – это частные предприниматели.

Оборот крупнейшей ветеринарной клиники Украины составляет около 50 млн. грн. в год. Для сравнения одна крупная частная медицинская клиника в Украине может генерировать 300–500 млн грн дохода, а европейские сети ветеринарных центров оперируют десятками или даже сотнями миллионов евро.

Одной из причин медленного укрупнения рынка высокие затраты на открытие клиники. Главный врач Киевской городской больницы ветеринарной медицины Роман Репецкий объясняет, что запуск ветклиники требует значительных инвестиций:

"Открыть ветклинику — это не как запустить кафе. Нужно арендовать помещение, сделать специальный ремонт под медицинские стандарты, обустроить операционную, зону приема, рецепцию. И главное — закупить дорогостоящее оборудование".

По его словам, ключевые медицинские приборы стоят десятки тысяч долларов:

"Современный аппарат УЗИ стоит 25-40 тысяч долларов. Биохимический анализатор — около 400 тысяч гривен. Рентген — до 600 тысяч. Эндоскопическая стойка — еще около 300 тысяч. Ингаляционный наркоз — до 800 тысяч гривен".

Дополнительным барьером остается кадровый недостаток. Репецкий отмечает , что ветеринаров узкой специализации — кардиологов, ортопедов, офтальмологов - немного. Их следует обучать, отправлять на курсы и конференции.

В то же время, регуляторная статистика свидетельствует о постепенном изменении структуры отрасли. По данным Госпродпотребслужбы, в 2025 году в Украине было выдано 120 лицензий на ветеринарную деятельность, а также открыто 94 новых места осуществления ветеринарных клиник.

"Мы понимаем, что определенные клиники масштабируются. Некоторые становятся сетевыми. Общая тенденция — расширение работы тех лицензиатов, которые уже работают на этом рынке", — рассказал глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук. То есть количество лицензиатов не меняется, однако они расширяются, что свидетельствует о консолидации рынка.

Конкуренция усиливается

Масштабы рынка невелики, однако конкуренция между клиниками достаточно высока.

"Рынок ветеринарной медицины в Украине формируют как сетевые игроки, так и значительное количество отдельных кабинетов и локальных клиник, многие исторически работают в формате "клиники одного врача". Именно такая структура и определяет высокий уровень конкуренции в отрасли", — отмечает Светлана Панаиотиди, совладелица сети "Зверополис".

Полномасштабная война оказала существенное влияние на работу клиник — особенно на поведение клиентов.

"В начале полномасштабной войны больница работала в полном штате, но клиентов тогда почти не было. Сегодня рынок постепенно восстанавливается, но поведение клиентов изменилось. Люди чаще выбирают не столько саму клинику, сколько конкретного врача — идут к специалисту, которому доверяют", — отмечает Роман Репецкий.

По словам Светланы Панаиотиди, ветеринарная медицина в Украине за последние годы существенно развилась. Это касается и уровня сервиса, и клиентоориентированности, и спектра профильных услуг.

Во Львове рынок тоже заметно изменился. По словам Юлии Мартынив, главного врача ветклиники "Ветмедкомплекс", количество клиник в городе существенно возросло.

Инвестиции в ветеринарную клинику, по словам специалистов, могут составлять от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч долларов в зависимости от масштаба, оборудования и перечня услуг.

"Вместе с увеличением мигрантов в регионе увеличилось и количество врачей, открывших свои ветеринарные заведения. Если до войны во Львове было около 50 клиник и кабинетов, сейчас их более 80, соответственно, открывать здесь больше, нет смысла", — уверена главврач.

Сеть "Ветмедкомплекс" — одна из крупнейших в Украине и включает 13 ветеринарных аптек, 5 кабинетов и одну круглосуточную амбулаторию, все они расположены во Львове.

Среди препятствий для развития бизнеса участники рынка называют новое законодательство, вступившее в силу с 1 марта этого года.

"Вместе с обязательным лицензированием вернулся и жесткий контроль за учетом и продажами, что усложняет быстрое масштабирование", — отметила Юлия Мартынив.

Клиники, формирующие рынок, но не попавшие в рейтинг

Часть заметных клиник не вошла в рейтинг из-за особенностей структуры бизнеса или формата деятельности.

Среди известных клиник Роман Репецкий отметил Генезис, Зоолюкс и Alden-Vet, обладающие широкой клиентской базой и развитой инфраструктурой. Также их назвала среди основных конкурентов и Светлана Панаиотиди.

Genesis в Киеве работает в формате большого ветеринарного госпиталя полного цикла с диагностическим оборудованием и узкопрофильными специалистами. Согласно данным опендатабота, доход компании за 2025 год составил 5.9 млн. грн, что не позволило войти в рейтинг.

Ветеринарная клиника Alden-Vet также работает в Киеве, ее доходы за 2025 год составили 1,5 млн грн, поэтому она также не попала лидерам по финансовым показателям.

В сети Zoolux есть несколько клиник в Киеве и Броварах и собственный учебный центр. При этом у YouControl финансовая отчетность компании отсутствует с 2018 года, что не позволило оценить ее актуальные финансовые результаты и сравнить их с другими участниками рынка, а по запросу журналистов клиника информации не предоставила.

Сколько стоят ветеринарные услуги

Цены на ветеринарные услуги существенно разнятся в зависимости от клиники и сложности лечения.

"Сейчас консультация у врача составляет 378 гривен, а дальше в зависимости от того, кому какие манипуляции нужны - от 1000 грн и выше", — рассказал Роман Репецкий.

Во Львове цены немного выше.

"В среднем консультация стоит около 500 гривен", — говорит Юлия Мартынова.

В то же время представители отрасли отмечают, что определить единственный "средний чек" в ветеринарии достаточно сложно.

"Говорить о нем как о фиксированной величине не совсем корректно, ведь многое зависит от специализации клиники, спектра услуг и сложности конкретных случаев", - объясняет Светлана Панаиотиди.

Общий объем pet-индустрии в Украине оценивается примерно в 40 млрд грн в год. В него входят:

корма

ветеринарные препараты

клиники и диагностика

аксессуары и товары по уходу.

Наибольшую часть этого рынка занимает именно сегмент кормов.

Почему в Украину не идут глобальные игроки

В мире ветеринарная медицина давно стала большим бизнесом. По оценкам Grand View Research, мировой рынок ветеринарных услуг в 2024 году составил $145,65 млрд. и продолжает быстро расти. В развитых странах этот сектор активно консолидируется. К примеру, сеть Mars Veterinary Health объединяет около 3000 клиник по всему миру, а европейская AniCura имеет почти 500 клиник в 15 странах. Эти компании активно покупают независимые клиники и создают глобальные сети.

Для сравнения, в Польше рынок ветеринарных услуг оценивается примерно как украинский — в €0,9-1,5 млрд в год. Но польский рынок уже более консолидирован и имеет сети ветеринарных центров.

К примеру, сеть Edina Vetcare Group по данным портала Bizraport объединяет десятки клиник и имеет более 52 млн злотых (€12 млн) годового оборота. Другая платформа — LuxVet Group строит национальную сеть ветеринарных центров и привлекает инвестиции для поглощения независимых клиник.

Несмотря на большой рынок pet-товаров, на Украине пока нет представительств международных ветеринарных клиник. По словам Светланы Панаиотиди, ключевой причиной являются экономические факторы.

"Для того, чтобы к нам заходили международные сети, нужно, чтобы культура обращения к ветеринарам была в разы выше, собственно, как и уровень благосостояния граждан. Кроме того, инвесторы учитывают, что у нас война, и это создает дополнительные риски", — объясняет совладелица "Зверополиса" Светлана Панаиотиди.

Как показывает практика, большинство клиник развиваются локально и ограничиваются несколькими филиалами. Впрочем, владельцы клиник ожидают, что с развитием культуры ухода за животными и ростом доходов населения рынок будет постепенно укрупняться.