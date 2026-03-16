Українці витратили 200 млн грн у 2025-му році на здоров’я котів, собак та інших домашніх тварин

Більше половини домогосподарств мають домашніх тварин. Всього в Україні - приблизно 7–7,5 млн котів та до 5 млн собак - це оцінки галузевих досліджень . Редакція D elo.ua проаналізувала фінансову звітність ветеринарних клінік і сформувала рейтинг 15 найбільших із них за рівнем доходів.

Сукупний оборот цих клінік у 2025 році становив близько 200 млн грн. При цьому вся українська pet-індустрія оцінюється приблизно в 40 млрд грн, включно з кормами, ветеринарними послугами, препаратами та аксесуарами.

Український ринок ветеринарних послуг залишається одним із найбільш фрагментованих у Європі. Більшість ветеринарів працюють як фізичні особи-підприємці, а великі клініки з оборотом понад 30–40 млн грн — швидше виняток, ніж правило.

Рейтинг найбільших ветеринарних клінік України

* використано фінансові дані за 2024 рік.

Більшість великих клінік зосереджені у Києві, але окремі великі гравці працюють також у Львові, Харкові та Запоріжжі.

Ринок ветеринарних клінік залишається фрагментованим

Попри зростання попиту на ветеринарні послуги, структура ринку залишається розпорошеною і фрагментованою.

За даними аналітичної платформи YC Market, у секторі ветеринарної діяльності зареєстровано:

2392 ФОП,

583 компанії.

Тобто понад 80% ветеринарного ринку — це приватні підприємці.

Оборот найбільшої ветеринарної клініки України становить близько 50 млн грн на рік. Для порівняння, одна велика приватна медична клініка в Україні може генерувати 300–500 млн грн доходу, а європейські мережі ветеринарних центрів оперують десятками або навіть сотнями мільйонів євро.

Однією з причин повільного укрупнення ринку є високі витрати на відкриття клініки. Головний лікар Київської міської лікарні ветеринарної медицини Роман Репецький пояснює, що запуск ветклініки потребує значних інвестицій:

"Відкрити ветклініку — це не як запустити кав’ярню. Потрібно орендувати приміщення, зробити спеціальний ремонт під медичні стандарти, облаштувати операційну, зону прийому, рецепцію. І головне - закупити дороге обладнання".

За його словами, ключові медичні прилади коштують десятки тисяч доларів:

"Сучасний апарат УЗД коштує 25–40 тисяч доларів. Біохімічний аналізатор — близько 400 тисяч гривень. Рентген — до 600 тисяч. Ендоскопічна стійка — ще близько 300 тисяч. Інгаляційний наркоз — до 800 тисяч гривень".

Додатковим бар’єром залишається кадровий дефіцит. Репецький наголошує, що ветеринарів вузької спеціалізації — кардіологів, ортопедів, офтальмологів — небагато. Їх потрібно навчати, відправляти на курси та конференції.

Водночас регуляторна статистика свідчить про поступову зміну структури галузі. За даними Держпродспоживслужби, у 2025 році в Україні було видано 120 ліцензій на ветеринарну діяльність, а також відкрито 94 нові місця провадження діяльності ветеринарних клінік.

"Ми розуміємо, що певні клініки масштабуються. Деякі стають мережевими. Загальна тенденція — розширення роботи тих ліцензіатів, які вже працюють на цьому ринку", — розповів голова Держдпродспоживслужби Сергій Ткачук. Тобто, кількість ліцензіатів не змінюється, проте вони розширюються, що свідчить про консолідацію ринку.

Конкуренція посилюється

Масштаби ринку невеликі, однак конкуренція між клініками досить висока.

"Ринок ветеринарної медицини в Україні формують як мережеві гравці, так і значна кількість окремих кабінетів і локальних клінік, багато з яких історично працюють у форматі "клініки одного лікаря". Саме така структура й визначає високий рівень конкуренції в галузі", — зазначає Світлана Панаіотіді, співвласниця мережі "Звірополіс".

Повномасштабна війна суттєво вплинула на роботу клінік — особливо на поведінку клієнтів.

На початку повномасштабної війни лікарня працювала у повному штаті, але клієнтів тоді майже не було. Сьогодні ринок поступово відновлюється, але поведінка клієнтів змінилася. Люди частіше обирають не стільки саму клініку, скільки конкретного лікаря - йдуть до фахівця, якому довіряють", — відмічає Роман Репецький.

За словами Світлани Панаіотіді, ветеринарна медицина в Україні за останні роки суттєво розвинулася. Це стосується і рівня сервісу, і клієнтоорієнтованості, і спектра профільних послуг.

У Львові ринок також помітно змінився. За словами Юлії Мартинів, головної лікарки ветклініки "Ветмедкомплекс", кількість клінік у місті суттєво зросла.

Інвестиції у ветеринарну клініку, за словами фахівців, можуть скласти від кількох десятків до кількох сотень тисяч доларів, залежно від масштабу, обладнання та переліку послуг.

"Разом із збільшенням мігрантів у регіоні, збільшилася і кількість лікарів, які відкрили свої ветеринарні заклади. Якщо до війни у Львові було близько 50 клінік та кабінетів, зараз їх понад 80, відповідно, відкривати тут більше, немає сенсу",— впевнена головлікарка.

Мережа "Ветмедкомплекс" —одна з найбільших в Україні і включає 13 ветеринарних аптек, 5 кабінетів і одну цілодобову амбулаторію, всі вони розташовані у Львові.

Серед перешкод для розвитку бізнесу учасники ринку називають нове законодавство, яке набрало чинності з 1 березня цього року. “Разом із обов’язковим ліцензуванням повернувся і жорсткий контроль за обліком і продажами, що ускладнює швидке масштабування”, — відзначила Юлія Мартинів.

Клініки, які формують ринок, але не потрапили до рейтингу

Частина помітних клінік не увійшла до рейтингу через особливості структури бізнесу або формату діяльності.

Серед відомих клінік Роман Репецький відмітив Генезіс, Зоолюкс і Alden-Vet, які мають широку клієнтську базу та розвинену інфраструктуру. Також їх назвала серед основних конкурентів і Світлана Панаіотіді.

Genesis у Києві працює у форматі великого ветеринарного госпіталю повного циклу з діагностичним обладнанням і вузькопрофільними спеціалістами. Згідно з даними опендатабот, дохід компанії за 2025 рік склав 5.9 млн. грн, що не дало можливості увійти до рейтингу.

Ветеринара клініка Alden-Vet також працює в Києва, її доходи за 2025 рік склали 1,5 млн грн., тому вона також не потрапила до лідерів за фінансовими показниками.

Мережа Zoolux має кілька клінік у Києві та Броварах і власний навчальний центр. При цьому в YouControl фінансова звітність компанії відсутня з 2018 року, що не дало можливості оцінити її актуальні фінансові результати та порівняти їх з іншими учасниками ринку, а на запит журналістів клініка інформації не надала.

Скільки коштують ветеринарні послуги

Ціни на ветеринарні послуги суттєво різняться залежно від клініки та складності лікування.

"Зараз консультація у лікаря становить 378 гривень, а далі залежно від того, кому які маніпуляції потрібні — від 1000 грн і вище», - розповів Роман Репецький. У Львові ціни трохи вищі. «В середньому консультація коштує близько 500 гривень", — говорить Юлія Мартинів.

Водночас представники галузі наголошують, що визначити єдиний "середній чек" у ветеринарії доволі складно.

"Говорити про нього як про фіксовану величину не зовсім коректно, адже багато що залежить від спеціалізації клініки, спектра послуг та складності конкретних випадків", — пояснює Світлана Панаіотіді

Загальний обсяг pet-індустрії в Україні оцінюється приблизно у 40 млрд. грн на рік. До нього входять:

корми

ветеринарні препарати

клініки та діагностика

аксесуари та товари для догляду.

Найбільшу частку цього ринку займає саме сегмент кормів.

Консультація у лікаря коштує 378 гривень. Далі вартість залежить від необхідних додаткових послуг.

Чому в Україну не йдуть глобальні гравці

У світі ветеринарна медицина давно стала великим бізнесом. За оцінками Grand View Research, світовий ринок ветеринарних послуг у 2024 році становив $145,65 млрд і продовжує швидко зростати. У розвинених країнах цей сектор активно консолідується. Наприклад, мережа Mars Veterinary Health об’єднує близько 3000 клінік по всьому світу, а європейська AniCura має майже 500 клінік у 15 країнах. Ці компанії активно купують незалежні клініки та формують глобальні мережі.

Для порівняння, у Польщі ринок ветеринарних послуг оцінюється приблизно як український - у €0,9-1,5 млрд на рік. Але польський ринок уже значно більш консолідований і має мережі ветеринарних центрів.

Наприклад, мережа Edina Vetcare Group за даними порталу Bizraport об’єднує десятки клінік і має понад 52 млн злотих (€12 млн) річного обороту. Інша платформа — LuxVet Group будує національну мережу ветеринарних центрів і залучає інвестиції для поглинання незалежних клінік.

Попри великий ринок pet-товарів, в Україні поки немає представництв міжнародних ветеринарних клінік. За словами Світлани Панаіотіді, ключовою причиною є економічні фактори.

"Для того, щоб до нас заходили міжнародні мережі, потрібно, щоб культура звернення до ветеринарів була в рази вищою, власне, як і рівень добробуту громадян. Крім того, інвестори зважають на те, що у нас війна, і це створює додаткові ризики»" — пояснює співвласниця "Звірополісу" Світлана Панаіотіді.

Як показує практика, більшість клінік розвиваються локально і обмежуються кількома філіями. Втім, власники клінік очікують, що з розвитком культури догляду за тваринами і зростанням доходів населення ринок поступово буде укрупнюватися.