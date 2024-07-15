Кабінет Міністрів спростив видачу ветеринарних документів: які зміни запроваджено

Кабінет Міністрів України спростив процес видачі ветеринарних документів, прийнявши постанову №811, яка вносить зміни у сфері ветеринарної медицини та ідентифікації тварин, зокрема, скасовуючи обмеження на видачу ветеринарно-санітарних паспортів ліцензованими ветеринарами. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

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Раніше ці спеціалісти не могли видавати ветеринарно-санітарні паспорти при проведенні ідентифікації домашніх тварин, зокрема у рамках експериментального проєкту з реєстрації чи ідентифікації тварин.

Також постанова вводить нові вимоги до правил експериментального проєкту з ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Вона включає інформацію про унікальний номер власника домашньої тварини в Реєстрі, якщо такий номер є.

Також визначені терміни, в які потрібно вносити дані про тварин до Реєстру. Окрім цього, постанова передбачає звітування про видані, анульовані чи списані бланки ветеринарно-санітарних паспортів, з накладенням підпису або печатки.

Крім того, адміністратором Реєстру домашніх тварин призначена Держпродспоживслужба.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кабмін затвердив експериментальний проєкт, спрямований на створення системи ідентифікації та реєстрації домашніх тварин.

Основною метою проєкту є забезпечення оперативної та достовірної інформації про домашніх тварин, контроль за їхньою чисельністю та вакцинацією проти сказу для підтримки ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя.

Також у рамках проєкту передбачено створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин. Участь у реєстрації буде добровільною, а обов’язковою для собак, котів та тхорів. Після реєстрації власники отримають цифрові паспорти тварин у застосунку "Дія", які можна використовувати для оформлення інших необхідних документів.

Основні завдання державного реєстру включають збір інформації про власників та утримувачів тварин, характеристику тварин, їх ідентифікацію, дані про вакцинацію та клінічні огляди, а також інформацію з паспортів тварин для ефективного контролю за умовами утримання та переміщенням домашніх тварин.