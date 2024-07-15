Кабинет Министров упростил выдачу ветеринарных документов: какие изменения введены

Кабинет Министров Украины упростил процесс выдачи ветеринарных документов, приняв постановление №811, которое вносит изменения в сфере ветеринарной медицины и идентификации животных, в частности отменяя ограничения на выдачу ветеринарно-санитарных паспортов лицензированными ветеринарами. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

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Ранее эти специалисты не могли выдавать ветеринарно-санитарные паспорта при проведении идентификации домашних животных, в частности, в рамках экспериментального проекта по регистрации или идентификации животных.

Также постановление вводит новые требования к правилам экспериментального проекта по идентификации и регистрации животных. Она включает информацию об уникальном номере владельца домашнего животного в Реестре, если такой номер есть.

Также определены сроки, в которые нужно вносить данные о животных в Реестр. Кроме этого, постановление предусматривает отчет об изданных, аннулированных или списанных бланках ветеринарно-санитарных паспортов, с наложением подписи или печати.

Кроме того, администратором Реестра домашних животных назначена Госпродслужба.

Напомним, в ноябре 2023 Кабмин утвердил экспериментальный проект, направленный на создание системы идентификации и регистрации домашних животных.

Основной целью проекта является обеспечение оперативной и достоверной информации о домашних животных, контроль за их численностью и вакцинацией против бешенства для поддержки ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия.

Также в рамках проекта предусмотрено создание Единого государственного реестра домашних животных. Участие в регистрации будет добровольным, а обязательным для собак, кошек и хорьков. После регистрации владельцы получат цифровые паспорта животных в приложении "Дия", которые можно использовать для оформления других необходимых документов.

Основные задачи государственного реестра включают сбор информации о владельцах и держателях животных, характеристику животных, их идентификацию, данные о вакцинации и клинических осмотрах, а также информацию из паспортов животных для эффективного контроля за условиями содержания и перемещения домашних животных.