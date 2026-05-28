Около 700 новых рабочих мест: на Волыни построят масштабный индустриальный парк

Кабинет Министров Украины официально включил индустриальный парк "Горохов" в государственный реестр. Проект рассчитан на 30 лет и призван превратить Волынскую область в мощный промышленный хаб, создав сотни рабочих мест.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Инициатором создания парка выступил Гороховский городской совет. Комплекс развернется на территории города Горохов (Луцкий район) и будет занимать площадь около 14 гектаров.

Что будут производить

Согласно концепции, на его территории планируется развивать переработку сельскохозяйственной продукции, производство пищевых продуктов, складское хозяйство, обработку древесины и изготовление изделий из древесины и пробки.

Среди приоритетных направлений работы парка предусмотрено производство топливной прививки из отходов переработки аграрной продукции, текстильное производство и производство одежды, научную и техническую деятельность, а также работу лабораторий, в частности для независимого подтверждения качества сырья и готовой продукции.

Цифры и инвестиции

Для обустройства парка планируют привлечь около 1,587 миллиарда гривен. Это будут как деньги местного общества и государственные субсидии, так и капитал частных инвесторов.

Благодаря открытию индустриального парка на Волыни появится до 690 рабочих мест, что станет мощным толчком для местной экономики.

"Волынь имеет мощную сырьевую базу для деревообработки, но регион до сих пор преимущественно экспортирует необработанное или мало обработанное сырье. "Горохов" может стать площадкой для глубокой переработки древесины - с более высокой добавленной стоимостью и большей отдачей для местной экономики", - отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Напомним, в Винницкой области функционирует 8 индустриальных парков, из которых 5 считаются активными. На этих территориях ведется строительство производственных предприятий или развитие инженерной инфраструктуры.