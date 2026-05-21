На Закарпатті створять індустріальний парк "Хуст": вироблятиме обладнання для електростанцій

Кабінет міністрів включив індустріальний парк "Хуст" до Реєстру індустріальних парків України. Новий промисловий майданчик створять на території Хустської громади в Закарпатській області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Реалізація проєкту передбачає понад 1,2 млрд грн інвестицій та створення 538 робочих місць.

Індустріальний парк займатиме територію понад 18 гектарів. Його концепція передбачає розвиток виробництва електротехнічної продукції та рішень для енергетичного сектору.

У парку планують розвивати:

виробництво електрообладнання;

виробництво кабельної продукції;

виготовлення електромонтажних пристроїв;

технології для альтернативної енергетики.

Ініціатором створення індустріального парку стала Friendly Windtechnology. Проєкт передбачає використання принципів циркулярної економіки та сучасних екологічних виробничих технологій.

Включення до державного реєстру відкриває доступ до механізмів підтримки, зокрема розвитку інженерної та транспортної інфраструктури. Також учасники парку зможуть використовувати державні стимули для запуску промислового виробництва.

Для Закарпаття це означає появу нового промислового майданчика з орієнтацією на високотехнологічне виробництво та експортний сектор.

Станом на зараз в Україні до Реєстру індустріальних парків включено 117 об’єктів. Наприкінці 2025 року у таких парках вже було побудовано або перебувало на етапі будівництва 37 промислових підприємств.

