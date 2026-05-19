Індустріальний парк на Хмельниччині здає в оренду виробничо-складські приміщення (ФОТО)

приміщення, індустріальний парк "Агроінноваційний Хаб"
Оренда приміщення в індустріальному парку "Агроінноваційний Хаб" / Inventure

У місті Умань Черкаської області на території індустріального парку "Агроінноваційний Хаб" пропонуються в довгострокову оренду терміном до 15 років сучасні виробничо-складські приміщення. Поточний лот становить 10 400 кв. м із можливістю окремої здачі в оренду частинами кратно по 3 400 кв. м. 

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Базова орендна ставка складає від $2,65 до $3,5 за кв. м (без ПДВ). Загальна планова площа об'єкта у проєкті включає 97 000 кв. м виробничо-складських та 6 000 кв. м офісних приміщень.

Локація знаходиться на перетині міжнародних транспортних коридорів E-50 та E-95. Відстань від об'єкта до ключових міст та кордонів становить:

  • 211 км до Києва; 271 км до Одеси; 
  • 180 км до Вінниці; 200 км до Кропивницького; 
  • 629 км до кордону з Польщею; 
  • 220 км до кордону з Молдовою; 
  • 350 км до кордону з Румунією.

Технічні параметри виробничо-складських приміщень:

  • висота стелі становить 12-14 м; 
  • підлога виконана з полірованого бетону; 
  • стіни побудовані з сендвіч-панелей; 
  • дах має мембранне покриття; 
  • на території облаштовано бомбосховище.
приміщення в оренду в Агроінноваційному Хабі
Агроінноваційний Хаб / Inventure

Інженерна та логістична інфраструктура хабу включає зокрема такі елементи:

  • електропостачання потужністю 3,72 МВт з можливістю розширення до 7,43 МВт; 
  • газопровід середнього тиску обсягом 250 куб. м/год; 
  • водопостачання від 1 500 куб. м/день та центральну систему каналізації; 
  • резервуар ємністю 1 000 куб. м.

Також на території хабу є:

  • власна залізничну гілку з можливістю одночасного обслуговування понад 50 вантажних вагонів; 
  • система вагового контролю та козлові крани; 
  • навантажувальна техніка; 
  • 5 в’їзних воріт; 
  • асфальтовані під'їзні шляхи; 
  • парковка для 400 вантажних автомобілів (TIR).
Агроінноваційний Хаб, залізнична гілка

Додатково на території передбачено створення митно-ліцензійного пункту, R&D-лабораторії та цілодобову охорону 24/7.

Резиденти парку отримують законодавчі фінансові стимули:

  • звільнення від податку на прибуток на 10 років (базова ставка 18%); 
  • звільнення від імпортного мита на ввезення устаткування (до 10%); 
  • звільнення від сплати ПДВ при імпорті устаткування (20%).

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області функціонує 8 індустріальних парків, з яких 5 вважаються активними. На цих територіях ведеться будівництво виробничих підприємств або розвиток інженерної інфраструктури.

Автор:
Тетяна Ковальчук