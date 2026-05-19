Індустріальний парк на Хмельниччині здає в оренду виробничо-складські приміщення (ФОТО)

У місті Умань Черкаської області на території індустріального парку "Агроінноваційний Хаб" пропонуються в довгострокову оренду терміном до 15 років сучасні виробничо-складські приміщення. Поточний лот становить 10 400 кв. м із можливістю окремої здачі в оренду частинами кратно по 3 400 кв. м.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Базова орендна ставка складає від $2,65 до $3,5 за кв. м (без ПДВ). Загальна планова площа об'єкта у проєкті включає 97 000 кв. м виробничо-складських та 6 000 кв. м офісних приміщень.

Локація знаходиться на перетині міжнародних транспортних коридорів E-50 та E-95. Відстань від об'єкта до ключових міст та кордонів становить:

211 км до Києва; 271 км до Одеси;

180 км до Вінниці; 200 км до Кропивницького;

629 км до кордону з Польщею;

220 км до кордону з Молдовою;

350 км до кордону з Румунією.

Технічні параметри виробничо-складських приміщень:

висота стелі становить 12-14 м;

підлога виконана з полірованого бетону;

стіни побудовані з сендвіч-панелей;

дах має мембранне покриття;

на території облаштовано бомбосховище.

Агроінноваційний Хаб / Inventure

Інженерна та логістична інфраструктура хабу включає зокрема такі елементи:

електропостачання потужністю 3,72 МВт з можливістю розширення до 7,43 МВт;

газопровід середнього тиску обсягом 250 куб. м/год;

водопостачання від 1 500 куб. м/день та центральну систему каналізації;

резервуар ємністю 1 000 куб. м.

Також на території хабу є:

власна залізничну гілку з можливістю одночасного обслуговування понад 50 вантажних вагонів;

система вагового контролю та козлові крани;

навантажувальна техніка;

5 в’їзних воріт;

асфальтовані під'їзні шляхи;

парковка для 400 вантажних автомобілів (TIR).

Агроінноваційний Хаб, залізнична гілка

Додатково на території передбачено створення митно-ліцензійного пункту, R&D-лабораторії та цілодобову охорону 24/7.

Резиденти парку отримують законодавчі фінансові стимули:

звільнення від податку на прибуток на 10 років (базова ставка 18%);

звільнення від імпортного мита на ввезення устаткування (до 10%);

звільнення від сплати ПДВ при імпорті устаткування (20%).

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області функціонує 8 індустріальних парків, з яких 5 вважаються активними. На цих територіях ведеться будівництво виробничих підприємств або розвиток інженерної інфраструктури.