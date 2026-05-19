Індустріальний парк на Хмельниччині здає в оренду виробничо-складські приміщення (ФОТО)
У місті Умань Черкаської області на території індустріального парку "Агроінноваційний Хаб" пропонуються в довгострокову оренду терміном до 15 років сучасні виробничо-складські приміщення. Поточний лот становить 10 400 кв. м із можливістю окремої здачі в оренду частинами кратно по 3 400 кв. м.
Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.
Базова орендна ставка складає від $2,65 до $3,5 за кв. м (без ПДВ). Загальна планова площа об'єкта у проєкті включає 97 000 кв. м виробничо-складських та 6 000 кв. м офісних приміщень.
Локація знаходиться на перетині міжнародних транспортних коридорів E-50 та E-95. Відстань від об'єкта до ключових міст та кордонів становить:
- 211 км до Києва; 271 км до Одеси;
- 180 км до Вінниці; 200 км до Кропивницького;
- 629 км до кордону з Польщею;
- 220 км до кордону з Молдовою;
- 350 км до кордону з Румунією.
Технічні параметри виробничо-складських приміщень:
- висота стелі становить 12-14 м;
- підлога виконана з полірованого бетону;
- стіни побудовані з сендвіч-панелей;
- дах має мембранне покриття;
- на території облаштовано бомбосховище.
Інженерна та логістична інфраструктура хабу включає зокрема такі елементи:
- електропостачання потужністю 3,72 МВт з можливістю розширення до 7,43 МВт;
- газопровід середнього тиску обсягом 250 куб. м/год;
- водопостачання від 1 500 куб. м/день та центральну систему каналізації;
- резервуар ємністю 1 000 куб. м.
Також на території хабу є:
- власна залізничну гілку з можливістю одночасного обслуговування понад 50 вантажних вагонів;
- система вагового контролю та козлові крани;
- навантажувальна техніка;
- 5 в’їзних воріт;
- асфальтовані під'їзні шляхи;
- парковка для 400 вантажних автомобілів (TIR).
Додатково на території передбачено створення митно-ліцензійного пункту, R&D-лабораторії та цілодобову охорону 24/7.
Резиденти парку отримують законодавчі фінансові стимули:
- звільнення від податку на прибуток на 10 років (базова ставка 18%);
- звільнення від імпортного мита на ввезення устаткування (до 10%);
- звільнення від сплати ПДВ при імпорті устаткування (20%).
Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області функціонує 8 індустріальних парків, з яких 5 вважаються активними. На цих територіях ведеться будівництво виробничих підприємств або розвиток інженерної інфраструктури.