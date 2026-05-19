Читати українською
Индустриальный парк в Хмельницкой области сдает в аренду производственно-складские помещения (ФОТО)
В Умани Черкасской области на территории индустриального парка "Агроинновационный Хаб" предлагаются в долгосрочную аренду сроком до 15 лет современные производственно-складские помещения. Текущий лот составляет 10400 кв. м с возможностью отдельной сдачи в аренду по частям кратно по 3 400 кв. м.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.
Базовая арендная ставка составляет от $2,65 до $3,5 за кв. м (без НДС). Общая плановая площадь объекта в проекте включает 97 000 кв. м производственно-складских и 6000 кв. м офисных помещений.
Локация находится на пересечении международных транспортных коридоров E-50 и E-95. Расстояние от объекта до ключевых городов и границ составляет:
- 211 км до Киева; 271 км до Одессы;
- 180 км до Винницы; 200 км до Кропивницкого;
- 629 км к границе с Польшей;
- 220 км до границы с Молдовой;
- 350 км к границе с Румынией.
Технические параметры производственно-складских помещений:
- высота потолков составляет 12-14 м;
- пол выполнен из полированного бетона;
- стены построены из сэндвич-панелей;
- крыша имеет мембранное покрытие;
- на территории обустроено бомбоубежище.
Инженерная и логистическая инфраструктура хаба включает в себя следующие элементы:
- электроснабжение мощностью 3,72 МВт с возможностью расширения до 7,43 МВт;
- газопровод среднего давления в объеме 250 куб. м/час;
- водоснабжение от 1500 куб. м/день и центральную систему канализации;
- резервуар емкостью 1000 куб. м.
Также на территории хаба есть:
- собственная железнодорожная ветка с возможностью одновременного обслуживания более 50 грузовых вагонов;
- система весового контроля и козловые краны;
- погрузочная техника;
- 5 въездных ворот;
- асфальтированные подъездные пути;
- парковка для 400 грузовых автомобилей (TIR).
Дополнительно на территории предусмотрено создание таможенно-лицензионного пункта, R&D-лаборатории и круглосуточную охрану 24/7.
Резиденты парка получают законодательные финансовые стимулы:
- освобождение от налога на прибыль на 10 лет (базовая ставка 18%);
- освобождение от импортных пошлин на ввоз оборудования (до 10%);
- освобождение от НДС при импорте оборудования (20%).
Ранее сообщалось, что в Винницкой области функционирует 8 индустриальных парков, из которых 5 считаются активными. На этих территориях ведется строительство производственных предприятий или развитие инженерной инфраструктуры.