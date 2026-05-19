Индустриальный парк в Хмельницкой области сдает в аренду производственно-складские помещения (ФОТО)

В Умани Черкасской области на территории индустриального парка "Агроинновационный Хаб" предлагаются в долгосрочную аренду сроком до 15 лет современные производственно-складские помещения. Текущий лот составляет 10400 кв. м с возможностью отдельной сдачи в аренду по частям кратно по 3 400 кв. м.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Базовая арендная ставка составляет от $2,65 до $3,5 за кв. м (без НДС). Общая плановая площадь объекта в проекте включает 97 000 кв. м производственно-складских и 6000 кв. м офисных помещений.

Локация находится на пересечении международных транспортных коридоров E-50 и E-95. Расстояние от объекта до ключевых городов и границ составляет:

211 км до Киева; 271 км до Одессы;

180 км до Винницы; 200 км до Кропивницкого;

629 км к границе с Польшей;

220 км до границы с Молдовой;

350 км к границе с Румынией.

Технические параметры производственно-складских помещений:

высота потолков составляет 12-14 м;

пол выполнен из полированного бетона;

стены построены из сэндвич-панелей;

крыша имеет мембранное покрытие;

на территории обустроено бомбоубежище.

Агроинновационный Хаб / Inventure

Инженерная и логистическая инфраструктура хаба включает в себя следующие элементы:

электроснабжение мощностью 3,72 МВт с возможностью расширения до 7,43 МВт;

газопровод среднего давления в объеме 250 куб. м/час;

водоснабжение от 1500 куб. м/день и центральную систему канализации;

резервуар емкостью 1000 куб. м.

Также на территории хаба есть:

собственная железнодорожная ветка с возможностью одновременного обслуживания более 50 грузовых вагонов;

система весового контроля и козловые краны;

погрузочная техника;

5 въездных ворот;

асфальтированные подъездные пути;

парковка для 400 грузовых автомобилей (TIR).

Агроинновационный Хаб, железнодорожная ветка

Дополнительно на территории предусмотрено создание таможенно-лицензионного пункта, R&D-лаборатории и круглосуточную охрану 24/7.

Резиденты парка получают законодательные финансовые стимулы:

освобождение от налога на прибыль на 10 лет (базовая ставка 18%);

освобождение от импортных пошлин на ввоз оборудования (до 10%);

освобождение от НДС при импорте оборудования (20%).

Ранее сообщалось, что в Винницкой области функционирует 8 индустриальных парков, из которых 5 считаются активными. На этих территориях ведется строительство производственных предприятий или развитие инженерной инфраструктуры.