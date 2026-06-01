В індустріальному парку на Хмельниччині збудуть новий комплекс з переробки м’яса та риби

м’ясо
У "Теофіполь Еко Парк" збудують комплекс з переробки м’яса та риби / Freepik

У Хмельницькій області в межах індустріального парку "Теофіполь Еко Парк" запланували будівництво нового підприємства з переробки риби та м'яса. За одну робочу зміну комплекс зможе випускати до 39,28 тонни готової продукції. Проєкт реалізує компанія ТОВ "Тео Еко Фуд".

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні про плановану діяльність товариства.

Виробничі потужності зведуть у селі Коров'є Теофіпольської громади. Під будівництво виділили ділянку площею 3,41 га.

Ця земля є частиною індустріального парку "Теофіполь Еко Парк", загальна площа якого становить майже 31 га. Цей індустріальний майданчик Кабмін зареєстрував у грудні 2024 року для розвитку переробних та енергетичних проєктів.

Індустріальний парк "Теофіполь Еко Парк" / Фото: Індустріальні парки України

Нове підприємство працюватиме як комплекс повного циклу. Інфраструктура об'єкта включатиме такі підрозділи:

  • рибоконсервний цех; 
  • м'ясоконсервний цех; 
  • лінію з виробництва м'ясних виробів і напівфабрикатів; 
  • автоклавне відділення; 
  • пакувальний цех; 
  • склад готової продукції; 
  • адміністративно-побутові приміщення.

Загальний обсяг виробництва у 39,28 тонни за зміну розподілиться за трьома напрямками: близько 25 тонн складатимуть рибні консерви; 3 тонни — м'ясні консерви; понад 11 тонн — м'ясні вироби та напівфабрикати.

Запуск підприємства дозволить створити близько 225 робочих місць. Це зробить завод одним із найбільших нових роботодавців у галузі харчової переробки в регіоні. Для комплектації ліній компанія замовить українське обладнання — горизонтальні стерилізаційні автоклави від виробника "Розфуд". Під час підготовки проєкту інвестори розглядали альтернативні варіанти техніки з Туреччини та інших підприємств України, але відхилили їх через економічні та технічні невідповідності.

У документації з оцінки впливу на довкілля вказано, що діяльність заводу не спричинить значного негативного впливу на екологію. Компанія зобов'язується дотримуватися проєктних вимог, завдяки чому викиди в повітря не перевищать дозволених норм, а вплив на водні ресурси та навколишню екосистему буде мінімальним.

Про "Тео Еко Фуд"

ТОВ "Тео Еко Фуд" — це українська компанія, що спеціалізується на виробництві м'ясних і рибних продуктів. За даними YouControl, товариствоо було зареєстровано у лютому 2025 року у селі Коров'я Хмельницької області. Його уставний фонд складає 100 тисяч гривень. Кінцевим бенефіціарним власником значиться Вадим Лейві (власник групи компаній "Україна 2001").

Нагадаємо, в індустріальному парку "ІнПарк Борислав" у місті Борислав Львівської області на фінальну стадію вийшло будівництво нового заводу з виробництва меблів. Інвестором проекту є компанія AMF, яка вже має подібний завод у Дніпрі.

Автор:
Тетяна Ковальчук