В индустриальном парке на Хмельнитчине построят новый комплекс по переработке мяса и рыбы

В Хмельницкой области в рамках индустриального парка "Теофиполь Эко Парк" запланировано строительство нового предприятия по переработке рыбы и мяса. За одну рабочую смену комплекс сможет выпускать до 39,28 тонн готовой продукции. Проект реализует компания ООО "Тео Эко Фуд".

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении о планируемой деятельности общества.

Производственные мощности построят в селе Коровье Теофипольской общины. Под строительство выделили участок площадью 3,41 га.

Эта земля является частью индустриального парка "Теофиполь Эко Парк", общая площадь которого составляет около 31 га. Эту индустриальную площадку Кабмин зарегистрировал в декабре 2024 года для развития перерабатывающих и энергетических проектов.

Новое предприятие будет работать как комплекс полного цикла. Инфраструктура объекта будет включать следующие подразделы:

рыбоконсервный цех;

мясоконсервный цех;

линию по производству мясных изделий и полуфабрикатов;

автоклавное отделение;

упаковочный цех;

состав готовой продукции;

административно-бытовые помещения.

Общий объем производства в 39,28 тонны в смену распределится по трем направлениям: около 25 тонн будут составлять рыбные консервы; 3 тонны – мясные консервы; более 11 тонн – мясные изделия и полуфабрикаты.

Запуск предприятия позволит создать около 225 рабочих мест. Это сделает завод одним из самых больших новых работодателей в области пищевой переработки в регионе. Для комплектации линий компания закажет украинское оборудование - горизонтальные стерилизационные автоклавы от производителя "Розфуд". При подготовке проекта инвесторы рассматривали альтернативные варианты техники из Турции и других предприятий Украины, но отклонили их из-за экономических и технических несоответствий.

В документации по оценке воздействия на окружающую среду указано, что деятельность завода не повлечет за собой значительного негативного влияния на экологию. Компания обязуется соблюдать проектные требования, благодаря чему выбросы в воздух не превысят разрешенных норм, а влияние на водные ресурсы и окружающую экосистему будет минимальным.

О "Тео Эко Фуд"

ООО "Тео Эко Фуд" - это украинская компания, специализирующаяся на производстве мясных и рыбных продуктов. По данным YouControl, общество было зарегистрировано в феврале 2025 года в селе Коровье Хмельницкой области. Его уставный фонд составляет 100 тысяч гривен. Конечным бенефициарным владельцем значится Вадим Лейви (владелец группы компаний "Украина 2001").

