Во Львовской области достраивают новый завод в индустриальном парке: что будет производить

В индустриальном парке "ИнПарк Борислав" в городе Бориславе Львовской области на финальную стадию вышло строительство нового завода по производству мебели. Инвестором проекта является компания AMF, уже имеющая подобный завод в Днепре. Объем инвестиций в этот проект составляет около $10 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, завершается устройство сэндвич-панелей и конструкций крыши для первой очереди помещений, которая составляет 10 тыс м2, но общая площадь всего завода будет составлять 24 тыс. кв. м. Подведены инженерные сети, продолжается заливка полов и установка окон. Высота потолка производственного помещения площадью 6 метров, складской части – 12 метров.

Окончание строительных работ планируется на лето 2026 года. После полного запуска завода на нем могут работать около 800 человек.

Кисилевский рассказал, что в 2026 году в индустриальном парке "Инпарк Борислав" планируется старт строительства еще одного производственно-складского помещения площадью 12 тыс. кв. м., рассчитанное на малый и средний бизнес. В настоящее время уже ведутся переговоры с потенциальными резидентами. Управляющая компания вышла на рынок с предложением от 420 долл. за м2 за современное производственное помещение в индустриальном парке.

Об "ИнПарк Бориславе"

"Инпарк Борислав" занимает площадь 20 Га. На участке имеется газ среднего давления. Подачу воды и водоотвод обеспечивает централизованная система города Борислав. Рядом находится подстанция на 5 мВт. Рабочих для предприятий индустриального парка планируется подвозить из населенных пунктов Бориславско-Дрогобычской агломерации, где проживает около 110 тысяч человек.

В июне 2024 года Бориславский городской совет установил для индустриального парка "ИнПарк Борислав" льготную ставку налога на землю на 10 лет. Первые 3 года ставка налога составит 0,25% и будет постепенно увеличиваться до уровня 2,1%.

Добавим, в течение 2025 года государство поддержало 13 индустриальных парков, что позволило начать 22 инфраструктурных проекта. Общая сумма принятых решений составила более 697 млн. гривен.