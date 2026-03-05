На Львівщині добудовують новий завод в індустріальному парку: що вироблятиме

В індустріальному парку "ІнПарк Борислав"у місті Борислав Львівської області на фінальну стадію вийшло будівництво нового заводу з виробництва меблів. Інвестором проекту є компанія AMF, яка вже має подібний завод у Дніпрі. Обсяг інвестицій у цей проект становить близько $10 млн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, наразі завершується влаштування сендвіч-панелей та конструкцій даху для першої черги приміщень, яка складає 10 тис м2, але загальна площа всього заводу буде складати 24 тис. кв. м. Підведені інженерні мережі, триває заливання підлоги та встановлення вікон. Висота стелі виробничого приміщення площею 6 метрів, складської частини - 12 метрів.

Завершення будівельних робіт планується на літо 2026 року. Після повного запуску заводу на ньому можуть працювати близько 800 працівників.

Кисилевський розповів, що у 2026 році в індустріальному парку "ІнПарк Борислав" планується старт будівництва ще одного виробничо-складського приміщення площею 12 тис. кв. м., яке розраховано на малий та середній бізнес. Наразі вже тривають переговори з потенційними резидентами. Керуюча компанія вийшла на ринок з пропозицією від 420 дол за м2 за сучасне виробниче приміщення в індустріальному парку.

Про "ІнПарк Борислав"

"ІнПарк Борислав" займає площу 20 Га. На ділянці є газ середнього тиску. Подачу води та водовідведення забезпечує централізована система міста Борислав. Поруч розташована підстанція на 5 мВт. Робітників для підприємств індустріального парку планується підвозити з населених пунктів Бориславсько-Дрогобицької агломерації, де живуть близько 110 тисяч людей.

У червні 2024 року Бориславська міська рада встановила для індустріального парку "ІнПарк Борислав" пільгову ставку податку на землю на 10 років. Перші 3 роки ставка податку становитиме 0,25% і поступово збільшуватиметься до рівня 2,1%.

Додамо, протягом 2025 року держава підтримала 13 індустріальних парків, що дозволило розпочати 22 інфраструктурні проєкти. Загальна сума ухвалених рішень склала понад 697 млн гривень.