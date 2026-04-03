Украинский агробизнес получит доступ к рынку Вьетнама: какая продукция пойдет на экспорт

Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук провел рабочий визит во Вьетнам. Основная цель поездки – согласование условий для экспорта украинской аграрной продукции и установление прямых контактов между предпринимателями двух стран.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Фитосанитарные и ветеринарные договоренности

Стороны начали процесс согласования требований по поставкам украинских товаров. В настоящее время работа ведется по следующим направлениям:

экспорт яблок – материалы для анализа фитосанитарного риска переданы вьетнамской стороне;

продукция животного происхождения – продолжается согласование сертификатов на яйца и яичные продукты;

мясной сектор – обсуждены условия открытия рынка для свинины и мяса птицы;

биобезопасность – изучение опыта компании AVAC Vietnam по использованию вакцин против африканской чумы свиней.

Результаты для экспортеров

В рамках визита состоялся Вьетнамско-украинский бизнес-форум, организованный National Association of Entrepreneurship. Представители частного сектора обсудили: конкретные запросы вьетнамского рынка, решения морской и авиационной логистики, а также механизмы подписания прямых контрактов.

По итогам встреч с Вьетнамской торгово-промышленной палатой достигнуто соглашение о подготовке визита вьетнамских предпринимателей в Украину. Вьетнамская сторона подтвердила готовность оказывать содействие украинским компаниям в выходе на рынок Юго-Восточной Азии. Системная работа над техническими регламентами идет на уровне компетентных органов обоих государств.

Ранее сообщалось, что Украина проходит международный аудит Департаментом окружающей среды, продовольствия и сельских дел Великобритании и Северной Ирландии (Defra), в рамках которого специалисты оценивают систему контроля безопасности говядины.