Новый рынок сбыта: Китай разрешил импорт гороха из Украины
По результатам проведенного аудита, Китай открыл свой рынок для импорта украинского гороха. Это решение создает новые возможности для отечественных аграриев и расширяет экспортное присутствие Украины на одном из крупнейших мировых рынков продовольствия.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Госпродпотребслужба.
Процедура открытия рынка включала рассмотрение технических и видеоматериалов Департаментом карантина животных и растений Генеральной таможенной администрации КНР.
Материалы касались условий деятельности украинских предприятий и возможностей проведения лабораторных исследований. Подготовкой документов занималась Госпродслужба совместно с Общественным союзом "Сообщество производителей и потребителей бобовых Украины".
Проведение такого аудита является обязательным требованием Протокола фитосанитарных требований для экспорта гороха из Украины в Китай. Этот документ регулирует отношения между Государственной службой Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Генеральной таможенной администрацией КНР.
По результатам анализа данных китайская сторона официально предоставила Украине разрешение осуществлять экспорт гороха.
Напомним, в феврале Китай перешел к этапу дистанционного аудита мощностей украинских производителей гороха.