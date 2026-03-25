AI Лидеры

Новый рынок сбыта: Китай разрешил импорт гороха из Украины

горох
Китай будет импортировать украинский горох / Freepik

По результатам проведенного аудита, Китай открыл свой рынок для импорта украинского гороха. Это решение создает новые возможности для отечественных аграриев и расширяет экспортное присутствие Украины на одном из крупнейших мировых рынков продовольствия.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Госпродпотребслужба.

Процедура открытия рынка включала рассмотрение технических и видеоматериалов Департаментом карантина животных и растений Генеральной таможенной администрации КНР.

Материалы касались условий деятельности украинских предприятий и возможностей проведения лабораторных исследований. Подготовкой документов занималась Госпродслужба совместно с Общественным союзом "Сообщество производителей и потребителей бобовых Украины".

Проведение такого аудита является обязательным требованием Протокола фитосанитарных требований для экспорта гороха из Украины в Китай. Этот документ регулирует отношения между Государственной службой Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Генеральной таможенной администрацией КНР.

По результатам анализа данных китайская сторона официально предоставила Украине разрешение осуществлять экспорт гороха.

Напомним, в феврале Китай перешел к этапу дистанционного аудита мощностей украинских производителей гороха.

Автор:
Татьяна Ковальчук