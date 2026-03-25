Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,92

+0,09

EUR

50,90

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,05

43,92

EUR

51,24

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Новий ринок збуту: Китай надав дозвіл на імпорт гороху з України

горох
Китай імпортуватиме український горох / Freepik

За результатами проведеного аудиту Китай відкрив свій ринок для імпорту українського гороху. Це рішення створює нові можливості для вітчизняних аграріїв та розширює експортну присутність України на одному з найбільших світових ринків продовольства.

Як пише Delo.ua, про це інформує Держпродстпоживслужба.

Процедура відкриття ринку включала розгляд технічних та відеоматеріалів Департаментом карантину тварин і рослин Генеральної митної адміністрації КНР.

Матеріали стосувалися умов діяльності українських підприємств та можливостей проведення лабораторних досліджень. Підготовкою документів займалася Держпродспоживслужба спільно із Громадською спілкою "Cпівтовариство виробників і споживачів бобових України".

Проведення такого аудиту є обов’язковою вимогою Протоколу фітосанітарних вимог для експорту гороху з України до Китаю. Цей документ регулює відносини між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і Генеральною митною адміністрацією КНР.

За результатами аналізу наданих даних китайська сторона офіційно надала Україні дозвіл здійснювати експорт гороху.

Нагадаємо, у лютому Китай перейшов до етапу дистанційного аудиту потужностей українських виробників гороху.

Автор:
Тетяна Ковальчук