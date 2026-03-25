Новий ринок збуту: Китай надав дозвіл на імпорт гороху з України
За результатами проведеного аудиту Китай відкрив свій ринок для імпорту українського гороху. Це рішення створює нові можливості для вітчизняних аграріїв та розширює експортну присутність України на одному з найбільших світових ринків продовольства.
Як пише Delo.ua, про це інформує Держпродстпоживслужба.
Процедура відкриття ринку включала розгляд технічних та відеоматеріалів Департаментом карантину тварин і рослин Генеральної митної адміністрації КНР.
Матеріали стосувалися умов діяльності українських підприємств та можливостей проведення лабораторних досліджень. Підготовкою документів займалася Держпродспоживслужба спільно із Громадською спілкою "Cпівтовариство виробників і споживачів бобових України".
Проведення такого аудиту є обов’язковою вимогою Протоколу фітосанітарних вимог для експорту гороху з України до Китаю. Цей документ регулює відносини між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і Генеральною митною адміністрацією КНР.
За результатами аналізу наданих даних китайська сторона офіційно надала Україні дозвіл здійснювати експорт гороху.
Нагадаємо, у лютому Китай перейшов до етапу дистанційного аудиту потужностей українських виробників гороху.