Новий ринок збуту: Китай надав дозвіл на імпорт гороху з України

За результатами проведеного аудиту Китай відкрив свій ринок для імпорту українського гороху. Це рішення створює нові можливості для вітчизняних аграріїв та розширює експортну присутність України на одному з найбільших світових ринків продовольства.

Як пише Delo.ua, про це інформує Держпродстпоживслужба.

Процедура відкриття ринку включала розгляд технічних та відеоматеріалів Департаментом карантину тварин і рослин Генеральної митної адміністрації КНР.

Матеріали стосувалися умов діяльності українських підприємств та можливостей проведення лабораторних досліджень. Підготовкою документів займалася Держпродспоживслужба спільно із Громадською спілкою "Cпівтовариство виробників і споживачів бобових України".

Проведення такого аудиту є обов’язковою вимогою Протоколу фітосанітарних вимог для експорту гороху з України до Китаю. Цей документ регулює відносини між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і Генеральною митною адміністрацією КНР.

За результатами аналізу наданих даних китайська сторона офіційно надала Україні дозвіл здійснювати експорт гороху.

Нагадаємо, у лютому Китай перейшов до етапу дистанційного аудиту потужностей українських виробників гороху.