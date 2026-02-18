Запланована подія 2

Українські аграрії очікують на старт експорту гороху в Китай: чому виникла затримка

жовтий горох
Українські аграрії готуються до експорту гороху в КНР. / Freepik

Попри підписання фітосанітарного протоколу у березні 2025 року, прямі поставки українського гороху до Китаю, які заплановано на 2026 рік, ще не розпочалися. Процедури ускладнив воєнний стан. Наразі сторони перейшли до етапу дистанційного аудиту виробничих потужностей.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Latifundist.

Як зазначив заступник голови Держпродспоживслужби Вадим Чайковський, процес відкриття ринку передбачає стандартний аудит, під час якого китайська сторона перевіряє поля, місця зберігання, переробні потужності, порти та систему державного контролю. За результатами формується узгоджений між сторонами протокол.

Держпродспоживслужба разом із "Українською бобово-соєвою асоціацією" вже підготували та передали пакет документів і відеоматеріалів виробничих об’єктів для аналізу китайською стороною.

"За інсайдерською інформацією, рішення може бути озвучене найближчим часом і, ймовірно, буде позитивним. Сподіваємося, що у 2026 році український горох нарешті поїде до Китаю", — зазначив Чайковський.

На світовому ринку спостерігаються зміни у логістиці постачання бобових до КНР. Після запровадження тарифів на канадську продукцію у 2025 році, імпорт гороху з Росії до Китаю зріс на 80%. Однак з 1 березня 2026 року очікується можливе скасування мит для Канади, що може змінити конкурентне середовище.

За словами представника служби, експорт українського гороху на ринок КНР це – "стратегічно важливий і дуже місткий ринок, який дозволить суттєво наростити обсяги експорту та валютні надходження як для бізнесу, так і для державного бюджету".

Нагадаємо, торік Україна відкрила 17 нових ринків для експорту аграрної продукції, перевищивши річний план уряду.

Автор:
Тетяна Ковальчук