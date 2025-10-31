Індія запроваджує 30% мито на жовтий горох: як це вплине на експортні ціни в Україні

Українські аграрії зібрали понад 626 тис. т гороху з 266 тис. га, що на третину більше, ніж торік. Але на позитивні прогнози експорту може вплинути рішення Індії: з 1 листопада 2025 року країна запроваджує 30% імпортне мито на жовтий горох. Це призведе до обвалу світових цін та вплине і на експортні ціни попиту в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Від сплати мита будуть звільнені лише вантажі з коносаментом, датованим до 31 жовтня 2025 року включно.

Очікується, що український експорт гороху може перевищити 500 тис. т (порівняно з 376 тис. т у попередньому сезоні), при внутрішньому споживанні близько 70–75 тис. т на рік.

Зараз Україна експортує горох переважно до Туреччини, Індії та Італії. Однак, серед постачальників гороху в Індію Україна опустилася з довоєнного третього місця на шосте-сьоме.

Закупівельні ціни на горох в Україні на старті сезону 2025/26 становили $275 –280/т (13 500 –14 000 грн/т) з доставкою до чорноморських портів, але вже знизилися до $260 –270/т (12 500 –13 000 грн/т).

Вплив Індії на ринок гороху

Рішення індійського уряду покликане обмежити потік імпорту та зупинити падіння внутрішніх цін на зернобобові культури. Індія, яка раніше запровадила безмитний імпорт жовтого гороху до 31 березня 2026 року, піддалася тиску фермерських об'єднань, які вимагали обмеження поставок через зниження місцевих цін. У 2025 фінансовому році Індія імпортувала близько 6,7 млн т зернобобових (зокрема 2,2 млн т жовтого гороху) переважно з Канади, Австралії та РФ.

Конкуренція на ринку Китаю

Китай, який також є одним із найбільших світових імпортерів бобових, придбає біля 1,5 млн т гороху, але основними постачальниками будуть Росія та Канада, які щороку експортують по 2 млн т гороху.

Нагадаємо, станом на 19 жовтня в Україні завершено збір пшениці, ячменю та гороху.