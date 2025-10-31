Индия вводит 30% пошлины на желтый горох: как это повлияет на экспортные цены в Украине

Украинские аграрии собрали более 626 тыс. т гороха из 266 тыс. га, что на треть больше, чем в прошлом. Но на положительные прогнозы экспорта может повлиять решение Индии: с 1 ноября 2025 года страна вводит 30% импортную пошлину на желтый горох. Это приведет к обвалу мировых цен и повлияет на экспортные цены спроса в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

От уплаты пошлин будут освобождены только грузы с коносаментом, датированным до 31 октября 2025 года включительно.

Ожидается, что украинский экспорт гороха может превысить 500 тыс. т (по сравнению с 376 тыс. т в предыдущем сезоне) при внутреннем потреблении около 70-75 тыс. т в год.

Сейчас Украина экспортирует горох преимущественно в Турцию, Индию и Италию. Однако среди поставщиков гороха в Индию Украина опустилась с довоенного третьего места на шестое-седьмое.

Закупочные цены на горох в Украине на старте сезона 2025/26 составили $275 –280/т (13 500 –14 000 грн/т) с доставкой в черноморские порты, но уже снизились до $260 –270/т (12 500 –13 000 грн/т)

Влияние Индии на рынок гороха

Решение индийского правительства призвано ограничить поток импорта и остановить падение внутренних цен на зернобобовые культуры. Индия, ранее введшая беспошлинный импорт желтого гороха до 31 марта 2026 года, подверглась давлению фермерских объединений, требовавших ограничения поставок из-за снижения местных цен. В 2025 финансовом году Индия импортировала около 6,7 млн т зернобобовых (в том числе 2,2 млн т желтого гороха) преимущественно из Канады, Австралии и РФ.

Конкуренция на рынке Китая

Китай, который является одним из крупнейших мировых импортеров бобовых, приобретет около 1,5 млн т гороха, но основными поставщиками будут Россия и Канада, которые ежегодно экспортируют по 2 млн т гороха.

Напомним, по состоянию на 19 октября в Украине завершен сбор пшеницы, ячменя и гороха .