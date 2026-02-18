Украинские аграрии ожидают старт экспорта гороха в Китай: почему возникла задержка

Несмотря на подписание фитосанитарного протокола в марте 2025 года, прямые поставки украинского гороха в Китай, запланированные на 2026 год, еще не начались. Процедуры усложнило военное положение. Стороны перешли к этапу дистанционного аудита производственных мощностей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Latifundist.

Как отметил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Вадим Чайковский, процесс открытия рынка предусматривает стандартный аудит, в ходе которого китайская сторона проверяет поля, места хранения, перерабатывающие мощности, порты и систему государственного контроля. По результатам формируется согласованный между сторонами протокол.

Госпродпотребслужба вместе с "Украинской бобово-соевой ассоциацией" уже подготовили и передали пакет документов и видеоматериалов производственных объектов для анализа китайской стороной.

"По инсайдерской информации, решение может быть озвучено в ближайшее время и, вероятно, будет положительным. Надеемся, что в 2026 году украинский горох наконец-то поедет в Китай", — отметил Чайковский.

На мировом рынке наблюдаются изменения в логистике поставок бобовых в КНР. После введения тарифов на канадскую продукцию в 2025 году импорт гороха из России в Китай вырос на 80%. Однако с 1 марта 2026 года ожидается возможная отмена пошлин для Канады, что может изменить конкурентную среду.

По словам представителя службы , экспорт украинского гороха на рынок КНР это – "стратегически важный и очень вместительный рынок, который позволит существенно нарастить объемы экспорта и валютные поступления как для бизнеса, так и для государственного бюджета".

Напомним, в прошлом году Украина открыла 17 новых рынков для экспорта аграрной продукции, превысив годовой план правительства.