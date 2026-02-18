Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,09

EUR

51,17

+0,01

Наличный курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,53

51,39

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские аграрии ожидают старт экспорта гороха в Китай: почему возникла задержка

желтый горох
Украинские аграрии готовятся к экспорту гороха в КНР. / Freepik

Несмотря на подписание фитосанитарного протокола в марте 2025 года, прямые поставки украинского гороха в Китай, запланированные на 2026 год, еще не начались. Процедуры усложнило военное положение. Стороны перешли к этапу дистанционного аудита производственных мощностей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Latifundist.

Как отметил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Вадим Чайковский, процесс открытия рынка предусматривает стандартный аудит, в ходе которого китайская сторона проверяет поля, места хранения, перерабатывающие мощности, порты и систему государственного контроля. По результатам формируется согласованный между сторонами протокол.

Госпродпотребслужба вместе с "Украинской бобово-соевой ассоциацией" уже подготовили и передали пакет документов и видеоматериалов производственных объектов для анализа китайской стороной.

"По инсайдерской информации, решение может быть озвучено в ближайшее время и, вероятно, будет положительным. Надеемся, что в 2026 году украинский горох наконец-то поедет в Китай", — отметил Чайковский.

На мировом рынке наблюдаются изменения в логистике поставок бобовых в КНР. После введения тарифов на канадскую продукцию в 2025 году импорт гороха из России в Китай вырос на 80%. Однако с 1 марта 2026 года ожидается возможная отмена пошлин для Канады, что может изменить конкурентную среду.

По словам представителя службы , экспорт украинского гороха на рынок КНР это – "стратегически важный и очень вместительный рынок, который позволит существенно нарастить объемы экспорта и валютные поступления как для бизнеса, так и для государственного бюджета".

Напомним, в прошлом году Украина открыла 17 новых рынков для экспорта аграрной продукции, превысив годовой план правительства.

Автор:
Татьяна Ковальчук