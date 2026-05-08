Агропродукция формирует более половины экспорта Украины: для производителей открыты 23 новых рынка

Украина остается гарантом мировой продовольственной безопасности, снабжая глобальные рынки пшеницей, кукурузой, подсолнечным маслом и соей. Сельскохозяйственная продукция формирует 56% общего экспорта страны, что составляет 17% ВВП. Объем аграрного экспорта превышает 22,5 млрд. долларов. Украина открыла 23 новых рынка для реализации отечественной агропродукции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Для расширения присутствия отечественных производителей государство совместно с бизнесом сосредоточится на согласовании ветеринарных и санитарных требований, прохождении необходимых аудитов, признании системы контроля и дипломатическом сопровождении переговорного процесса.

Об этом шла речь на совещании по расширению географии и открытию доступа к ключевым мировым рынкам для украинских производителей под председательством министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Расширение географии и новые рынки

Государство совместно с бизнесом работает над открытием более 300 новых экспортных направлений. В 2025 году было открыто 19 новых рынков, а в 2026 году этот список пополнили Алжир, Кот-д'Ивуар, Грузия и Вьетнам. Приоритетными направлениями для дальнейшего продвижения определены рынки Японии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, США и Вьетнама.

Ориентация на добавленную стоимость

Ключевой задачей экономической дипломатии является переход от экспорта сырья к поставкам товаров с высокой добавленной стоимостью.

"Для украинского производителя открытый рынок – это новые контракты, стабильные поставки и возможность наращивать производство в Украине. Наш приоритет – рынки, где украинская продукция с более высокой добавленной стоимостью может быть конкурентной: птицеводство, свиноводство, переработка, готовые пищевые товары", – отметил замминистра Тарас Высоцкий.

Уже есть практические достижения в направлении расширения рынков, в частности:

восстановлен доступ "Мироновской птицефабрики" к рынку Саудовской Аравии;

закреплены годовые квоты на поставку мяса птицы в ЕС в объеме 120 тыс. тонн;

проведен первый дистанционный аудит Европейской Комиссией для экспорта термически обработанной свинины.

Дальнейшие планы

Кроме того, продолжается работа над ратификацией Соглашения о свободной торговле с Турцией, что позволит либерализовать торговлю сахаром. Также обсуждается открытие рынков Европейского Союза и Молдовы для инкубационных яиц, экспорт биометана и сохранение упрощенного доступа к рынкам Великобритании. Процесс расширения присутствия включает в себя согласование санитарных требований, прохождение аудитов и признание украинской системы контроля на международном уровне.

Напомним, в апреле 2026 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса составил 5,7 млн. т. Этот показатель на 2,8% превышает данные предыдущего месяца. Основным фактором роста стала активизация отгрузок зерновых культур, прежде всего, пшеницы.