Які гібридні авто найпопулярніші серед українців

За дев’ять місяців 2023 року автопарк України поповнили майже 12 тисяч гібридних легкових авто. Лідером ринку нових гібридів став автомобіль TOYOTA RAV-4.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що кількість зареєстрованих гібридних авто на українському ринку на 42% більше, ніж роком раніше та всього на 8% менше у порівнянні з аналогічним періодом довоєнного 2021 року.

При цьому, частка нових авто з цієї кількості становила 65%.

Як зауважили в "Укравтопромі", на ринку нових легковиків «гібриди» охопили 18% продажів.

Лідером ринку нових гібридів став автомобіль TOYOTA RAV-4 (1447 шт.)

Другий за популярністю - MERCEDES-BENZ GLE (599 шт.)

Третій результат у гібридного NISSAN Qashqai (572 шт.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (474 шт.)

Також у лідерській трійці TOYOTA Prius (355 шт.) та FORD C-Max Hybrid (330 шт.)

Нагадаємо, протягом вересня українці придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів. Першість на ринку нових авто продовжує утримувати TOYOTA.