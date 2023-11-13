Какие авто выбирают украинцы в зависимости от региона

В октябре крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская области.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 62% октябрьских продаж новых легковушек.

Так, за месяц киевляне приобрели 1986 новых авто.

Жители Днепропетровской области купили 489 новых авто.

В Киевской области было зарегистрировано 485 ед.

В Одесской области приобрели 309 автомобилей, а в Харьковской области - 287 ед.

Бестселлером октября в столице и Харьковской области стал компактный кроссовер RENAULT Duster.

Лидером рынка Днепропетровской области стала TOYOTA RAV-4.

Жители Киевской и Одесской области чаще останавливали свой выбор на электромобиле Volkswagen ID.4.

Напомним, в октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тысячи новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом. Наибольшим спросом у украинцев пользовались автомобили марки TOYOTA.

Также украинский автопарк в октябре пополнили 21,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 41% больше чем в октябре 2022 года. Лидером среди подержанных авто в очередной раз стал Volkswagen Golf.

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