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Xiaomi залучить понад $5 млрд для розширення бізнесу та досліджень
Китайська компанія Xiaomi відома виробництвом смартфонів та електромобілів, залучає до $5,27 млрд шляхом розміщення акцій.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на документ з умовами угоди.
Компанія продає 750 мільйонів акцій класу B у діапазоні від 52,80 до 54,60 гонконгських доларів, що передбачає знижку від 4,2% до 7,4% від ціни закриття на біржі Гонконгу (57 гонконгських доларів у понеділок).
Кошти, отримані від розміщення акцій, підуть на розширення бізнесу, інвестиції у дослідження та розробку технологій, а також на загальні корпоративні потреби.
Минулого тижня Xiaomi повідомила про майже 50% зростання доходів у четвертому кварталі 2024 року та підвищила цільовий показник поставок електромобілів у 2025 році з 300 000 до 350 000 одиниць. Також компанія планує значне розширення своєї торгової мережі – у Китаї відкриють нові магазини, а протягом наступних п’яти років Xiaomi планує запустити ще 10 000 магазинів Mi Home за кордоном.
Акції компанії розміщують Goldman Sachs, CICC і JPMorgan.
Продаж акцій Xiaomi є частиною загальної тенденції активізації китайських компаній на ринку акціонерного капіталу. Загальний обсяг емісії акцій китайських фірм у першому кварталі 2025 року досяг $16,8 млрд, що більш ніж удвічі перевищує показник минулого року.
Банкіри та аналітики пояснюють таку активність послабленням державного контролю над технологічними компаніями в Китаї та зростанням довіри інвесторів після успішних розміщень, таких як $5,59-мільярдний випуск акцій виробника електромобілів BYD та підвищеного інтересу до інноваційних компаній, зокрема розробника штучного інтелекту DeepSeek.
Варто зазначити, що минулого року Xiaomi зафіксувала найшвидше зростання доходів з 2021 року, значною мірою завдяки успішному запуску своїх перших електромобілів Xiaomi SU7 та відновленню світового ринку смартфонів.