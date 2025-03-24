Xiaomi залучить понад $5 млрд для розширення бізнесу та досліджень

Китайська компанія Xiaomi відома виробництвом смартфонів та електромобілів, залучає до $5,27 млрд шляхом розміщення акцій.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Reuters із посиланням на документ з умовами угоди.

Компанія продає 750 мільйонів акцій класу B у діапазоні від 52,80 до 54,60 гонконгських доларів, що передбачає знижку від 4,2% до 7,4% від ціни закриття на біржі Гонконгу (57 гонконгських доларів у понеділок).

Кошти, отримані від розміщення акцій, підуть на розширення бізнесу, інвестиції у дослідження та розробку технологій, а також на загальні корпоративні потреби.

Минулого тижня Xiaomi повідомила про майже 50% зростання доходів у четвертому кварталі 2024 року та підвищила цільовий показник поставок електромобілів у 2025 році з 300 000 до 350 000 одиниць. Також компанія планує значне розширення своєї торгової мережі – у Китаї відкриють нові магазини, а протягом наступних п’яти років Xiaomi планує запустити ще 10 000 магазинів Mi Home за кордоном.

Акції компанії розміщують Goldman Sachs, CICC і JPMorgan.

Продаж акцій Xiaomi є частиною загальної тенденції активізації китайських компаній на ринку акціонерного капіталу. Загальний обсяг емісії акцій китайських фірм у першому кварталі 2025 року досяг $16,8 млрд, що більш ніж удвічі перевищує показник минулого року.

Банкіри та аналітики пояснюють таку активність послабленням державного контролю над технологічними компаніями в Китаї та зростанням довіри інвесторів після успішних розміщень, таких як $5,59-мільярдний випуск акцій виробника електромобілів BYD та підвищеного інтересу до інноваційних компаній, зокрема розробника штучного інтелекту DeepSeek.

Варто зазначити, що минулого року Xiaomi зафіксувала найшвидше зростання доходів з 2021 року, значною мірою завдяки успішному запуску своїх перших електромобілів Xiaomi SU7 та відновленню світового ринку смартфонів.