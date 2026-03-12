Запланована подія 2

Xiaomi готує до запуску новий ноутбук Book Pro 14 — перший за три роки

Xiaomi
Xiaomi готує до запуску новий ноутбук Book Pro 14

Компанія Xiaomi анонсувала свій новий ноутбук Xiaomi Book Pro 14, який стане першим пристроєм бренду в цьому сегменті за три роки після виходу Xiaomi Book 14 у 2023 році. Запуск новинки готують на китайському ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Gizmochina.

Згідно з тизерними зображеннями компанії, ноутбук буде доступний у трьох кольорах: туманно-синьому, білому та сірому. Пристрій має тонкий металевий дизайн і корпус із магнієвого сплаву, виготовлений методом лиття під тиском.

Нижня частина виконана з високоміцного вуглецевого волокна, а опорна пластина клавіатури отримала легшу конструкцію з титанового сплаву. Завдяки цьому вага ноутбука становить лише близько 1,08 кг.

За продуктивність відповідатиме новий процесор Intel Core Ultra X7 358H. Для його охолодження виробник використав великий модуль випарної камери площею 10 000 мм², а також безшумний високошвидкісний вентилятор і тривимірну систему повітряного потоку. За словами компанії, така система дозволяє підтримувати тепловий пакет до 50 Вт.

Очікується, що ноутбук отримає 14-дюймовий дисплей і буде доступний також у версії з процесором Intel Core Ultra 5 325. Цей чіп виготовлений за технологічним процесом 18A, має конфігурацію з восьми ядер (4 продуктивні та 4 енергоефективні), підтримує 8 потоків і може працювати на частоті до 4,5 ГГц.

Старша модель з процесором Core Ultra X7 358H матиме 16-ядерну архітектуру (4 продуктивні, 8 ефективних і 4 додаткові ядра), частоту до 4,8 ГГц, 18 МБ кешу L3 та інтегровану графіку Intel Radiant B390.

Щодо конфігурацій пам’яті, очікуються варіанти з 24 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 1 ТБ, а також модель з 32 ГБ оперативної пам’яті з таким самим накопичувачем.

Нагадаємо, минулого року корпорація Xiaomi оголосила про випуск флагманського смартфона серії Xiaomi 17, що має конкурувати з iPhone на ринку преміальних пристроїв. Нова лінійка, яка включатиме моделі 17 Pro та 17 Pro Max, стане прямим продовженням серії 15, оминаючи покоління 16.

Автор:
Тетяна Гойденко