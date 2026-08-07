Корейський виробник чипів інвестує $38 млрд, щоб удвічі збільшити обсяги виробництва

Південнокорейський виробник чипів пам'яті SK Hynix Inc. оголосив про масштабну програму розширення виробничих потужностей у країні вартістю 54 трильйони вон ($38 мільярдів). Інвестиції спрямовані на подвоєння обсягів випуску продукції та подолання глобального дефіциту чипів пам'яті.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Другий за величиною виробник пам'яті у світі збудує новий завод з випуску оперативної пам'яті DRAM у місті Йонін, а також підприємство з виготовлення флешпам'яті NAND у Чхонджу.

У компанії підкреслили, що цей крок є прямою відповіддю на стрімке зростання попиту на чипи пам'яті в еру штучного інтелекту.

Графік будівництва та плани компанії

Новий завод Yongin Y2 стане другим із чотирьох запланованих об'єктів у напівпровідниковому кластері міста Йонін. Будівництво розпочнеться в липні наступного року, а запуск першого чистого приміщення для випуску високосмугової пам'яті (HBM) та інших DRAM наступного покоління заплановано на червень 2029 року.

Розширення заводу Cheongju M17 стартує в лютому з прицілом на запуск чистого приміщення наприкінці 2028 року. Загальний інвестиційний період розрахований до квітня 2031 року.

Південна Корея ставить за мету подвоїти національні потужності з випуску пам'яті протягом п'яти років. Попри оголошення про інвестиції, акції SK Hynix на биржі в Сеулі знизилися на 4,9%, але трохи відіграли падіння після повідомлень про намір компанії представити новий план повернення капіталу акціонерам у третьому кварталі.

Нагадаємо, відомий виробник чипів інвестує $31 млрд у капітальні видатки 2026 року, щоб уникнути дефіциту на ринку. Цей показник на 50% перевищує минулорічний обсяг капіталовкладень компанії.