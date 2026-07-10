Конкурент Samsung вийшов на біржу США: SK Hynix залучив рекордні $26,5 млрд

Південнокорейський гігант із виробництва мікросхем пам'яті SK Hynix Inc. залучив 26,5 мільярда доларів США в межах виходу на американський фондовий ринок. Попри нещодавню волатильність акцій на батьківщині, компанія успішно реалізувала найбільший в історії США первинний продаж акцій серед іноземних емітентів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Виробник продав 177,9 мільйона американських депозитарних розписок за ціною 149 доларів за одиницю, де кожна розписка еквівалентна одній десятій звичайної акції, що торгується в Сеулі.

З результатом у 26,5 мільярда доларів це розміщення випередило дебют китайської Alibaba Group і стало третім за величиною лістингом за всю історію світового фондового ринку.

Ставка на інфраструктуру штучного інтелекту

SK Hynix є провідним світовим постачальником пам'яті з високою пропускною здатністю, яка є критично важливою для інфраструктури штучного інтелекту. Завдяки цьому лістингу компанія відкрила для себе потужний канал фінансування від глобальних інвесторів, котрі прагнуть вкладати кошти у стрімке поширення ШІ-технологій.

Попит на цінні папери виробника перевищив пропозицію у понад сім разів, а загальний інтерес великих фондів наблизився до позначки у 200 мільярдів доларів. Компанія встановила ціну на акції з премією близько 3% до вартості паперів у Південній Кореї, що підкреслює високу впевненість інституційних інвесторів.

Залучені кошти допоможуть SK Hynix фінансувати масштабні капітальні вкладення на тлі зростання попиту на обладнання для ШІ-обчислень.

Зокрема, спільно з Samsung Electronics компанія планує нарощувати інвестиції в межах державної південнокорейської ініціативи загальною вартістю 880 мільярдів доларів. Наразі SK Hynix є ключовим постачальником чипів для американської Nvidia Corp. і за підсумками кінця 2025 року контролювала 57% світового ринку HBM-пам'яті за рівнем доходу.

Торгівля акціями компанії під тикером SKHYV стартує на біржі Nasdaq у п'ятницю, а з 13 липня вони перейдуть у режим регулярних торгів під символом SKHY.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний конкурент Samsung вийде на біржу США з рекордною сумою в 29 мільярдів доларів. Тоді на етапі підготовки до лістингу очікувалося, що південнокорейський виробник планує залучити до 45,45 трильйона вон для розширення своїх потужностей та задоволення глобального попиту на чипи для штучного інтелекту.