Конкурент Samsung вышел на биржу США: SK Hynix привлек рекордные $26,5 млрд

Южнокорейский гигант по производству микросхем памяти SK Hynix Inc. привлек 26,5 миллиарда долларов США в пределах выхода на американский фондовый рынок. Несмотря на недавнюю волатильность акций на родине, компания успешно реализовала крупнейшую в истории США первоначальную продажу акций среди иностранных эмитентов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Производитель продал 177,9 миллиона американских депозитарных расписок по цене 149 долларов за единицу, где каждая расписка эквивалентна одной десятой обычной акции, торгующейся в Сеуле.

С результатом в 26,5 млрд долларов это размещение опередило дебют китайской Alibaba Group и стало третьим по величине листингом за всю историю мирового фондового рынка.

Ставка на инфраструктуру искусственного интеллекта

SK Hynix является ведущим мировым поставщиком памяти с высокой пропускной способностью, критически важной для инфраструктуры искусственного интеллекта. Благодаря этому листингу, компания открыла для себя мощный канал финансирования от глобальных инвесторов, стремящихся вкладывать средства в стремительное распространение ИИ-технологий.

Спрос на ценные бумаги производителя превысил предложение более чем в семь раз, а общий интерес крупных фондов приблизился к отметке в 200 миллиардов долларов. Компания установила цену на акции с премией около 3% от стоимости бумаг в Южной Корее, что подчеркивает высокую уверенность институциональных инвесторов.

Привлеченные средства помогут SK Hynix финансировать масштабные капитальные вложения на фоне роста спроса на оборудование для ИИ-вычислений.

В частности, совместно с Samsung Electronics, компания планирует наращивать инвестиции в пределах государственной южнокорейской инициативы общей стоимостью 880 миллиардов долларов. В настоящее время SK Hynix является ключевым поставщиком чипов для американской Nvidia Corp. и по итогам конца 2025 г. контролировала 57% мирового рынка HBM-памяти по уровню дохода.

Торговля акциями компании под тикером SKHYV стартует на бирже Nasdaq в пятницу, а с 13 июля они перейдут в режим регулярных торгов под символом SKHY.

Напомним, ранее сообщалось, что главный конкурент Samsung выйдет на биржу США с рекордной суммой в 29 миллиардов долларов. Тогда на этапе подготовки к листингу ожидалось, что южнокорейский производитель планирует привлечь до 45,45 триллиона для расширения своих мощностей и удовлетворения глобального спроса на чипы для искусственного интеллекта.