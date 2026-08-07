Корейский производитель чипов инвестирует $38 млрд, чтобы вдвое увеличить объемы производства

Южнокорейский производитель чипов памяти SK Hynix Inc. объявил о масштабной программе расширения производственных мощностей в стране стоимостью 54 триллиона вон ($38 миллиардов). Инвестиции ориентированы на удвоение размеров выпуска продукции и преодоление глобального недостатка чипов памяти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Второй по величине производитель памяти в мире построит новый завод по выпуску оперативной памяти DRAM в городе Йонин, а также предприятие по изготовлению флэш-памяти NAND в Чхонджу.

В компании подчеркнули, что этот шаг является прямым ответом на стремительный рост спроса на чипы памяти в эпоху искусственного интеллекта.

График строительства и планы компании

Новый завод Yongin Y2 станет вторым из четырех запланированных объектов в полупроводниковом кластере города Йонин. Строительство начнется в июле следующего года, а запуск первого чистого помещения для выпуска высокополосной памяти (HBM) и других DRAM следующего поколения намечен на июнь 2029 года.

Расширение завода Cheongju M17 стартует в феврале с прицелом на запуск чистого помещения в конце 2028 года. Общий инвестиционный период рассчитан до апреля 2031г.

Южная Корея ставит своей целью удвоить национальные мощности по выпуску памяти в течение пяти лет. Несмотря на объявления об инвестициях, акции SK Hynix на бирже в Сеуле снизились на 4,9%, но немного отыграли падение после сообщений о намерении компании представить новый план возврата капитала акционерам в третьем квартале.

Напомним, известный производитель чипов инвестирует $31 млрд в капитальные расходы 2026 года во избежание дефицита на рынке. Этот показатель на 50% превышает прошлогодний объем капиталовложений компании.