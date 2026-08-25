Apple покажет новый Mac mini раньше iPhone 18: что известно о новинке

Компания Apple впервые за два года готовится презентовать новую версию настольного компьютера Mac mini. Релиз устройства ожидается уже в ближайшие дни – еще до традиционной сентябрьской презентации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным источников Apple тестировала конфигурации с процессорами поколений M5 и M6. Обновление выходит на фоне ажиотажного спроса на текущую модель, которую активно используют для локального запуска программ искусственного интеллекта. Поэтому и дефицит чипов памяти поставки устройства растягивались на месяцы.

Тим Кук отмечал, что решение проблем с цепью снабжения потребует времени. Кроме того, Mac mini станет ключевым элементом расширения производства Apple в США на заводе в Хьюстоне.

Главные новинки сентябрьской презентации

Уже на этой неделе Apple разошлет приглашение на мероприятие, которое ожидается 9 сентября. На нем компания представит свой первый складной смартфон и линейку iPhone 18 Pro .

Также анонсируют часы Apple Watch Series 12 с функциями отслеживания фитнеса и керамическим корпусом, а также новые наушники AirPods 5. В то же время, модель AirPods со встроенной камерой появится только в следующем году.

Дом, планшеты и будущее Mac

До конца года Apple планирует показать свой первый умный экран для дома с функцией распознавания лиц, обновленными Apple TV и HomePod mini. К октябрю появится iPad mini с OLED-экраном .

Позже ожидаются iMac в новых цветах и базовая версия MacBook Pro на чипах M6.

Важнейшим будущим нововведением станет первый Mac с сенсорным экраном – эту функцию получат 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с OLED-дисплеями.

Смена руководства и стратегические планы

Этот релиз Mac mini станет последним при руководстве Тима Кука, который 1 сентября передаст должность СЕО Джону Тернусу.

В планах компании на 2027 год – обновление iPad Air, новые MacBook Air и MacBook Neo, второе поколение сложного iPhone и юбилейный iPhone с изогнутым стеклом.

Кроме того, Apple готовит экспансию на рынок искусственного интеллекта через умные очки и специальный кулон с камерами.

Напомним, Apple вернула статус самой дорогой компании мира. Техногигант обошел корпорацию Nvidia на фоне коррекции рынка микрочипов и сдержанной инвестиционной политики Apple по собственным затратам на инфраструктуру ИИ.